Νέος προπονητής κολύμβησης στον ΝΟΠ ο Σταύρος Νταλαχάνης

Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά τον Σταύρο Νταλαχάνη, ο οποίος επιστρέφει στην οικογένεια της κολυμβητικής μας ομάδας, 22 χρόνια μετά την αποχωρησή του το 2002 ύστερα από ρήξη με την τότε διοίκηση και την μετακίνησή του στην ΝΕΠ.

Θα διαδεχτεί τον Λευτέρη Μήτρακα που προ ημερών γνωστοποίηση την πατραίτησή του...

Η σχετική ανκοίνωση: "Η επιστροφή του σηματοδοτεί μια ακόμη σημαντική κίνηση στην προσπάθειά μας να εξελίσσουμε διαρκώς το αγωνιστικό μας τμήμα. Με την εμπειρία, την επιστημονική του κατάρτιση και την αφοσίωσή του στην κολύμβηση, έρχεται να ενισχύσει μια ομάδα με υψηλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρο προσανατολισμό στην ανάπτυξη των αθλητών της.

Η κολυμβητική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς στην Ελληνική κολύμβηση. Με αθλητές που ξεχωρίζουν για το ταλέντο, την προσπάθεια και τις σημαντικές διακρίσεις τους, συνεχίζουμε να χτίζουμε το μέλλον με συνέπεια, εργατικότητα και σεβασμό στην ιστορία του Ομίλου και στους ανθρώπους του.

Επενδύουμε στους αθλητές μας, επενδύουμε στους ανθρώπους μας και στελεχώνουμε την ομάδα μας με καταρτισμένους και έμπειρους προπονητές που μοιράζονται μαζί μας το ίδιο όραμα για διαρκή πρόοδο, για αγωνιστική εξέλιξη και επίτευξη νέων στόχων.

Σταύρο, καλώς ήρθες και πάλι στο σπίτι σου! Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες. Μαζί συνεχίζουμε να γράφουμε τις επόμενες σελίδες της ιστορίας της κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Πατρών.

Καλώς ήρθες στην ομάδα μας, Σταύρο!".