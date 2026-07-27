Φονική έκρηξη στα Εξαμίλια: Αναφλέχθηκε μείγμα χιλιάδων λίτρων αλκοόλης και ξιδιού

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 25χρονος εργαζόμενος.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που φέρεται να εκτελούνταν στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενδέχεται να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα κοντά σε δεξαμενή η οποία περιείχε μεγάλη ποσότητα αλκοόλης και ξιδιού.

Πληροφορίες από το σημείο αναφέρουν ότι στη δεξαμενή βρίσκονταν περίπου 13.000 έως 15.000 λίτρα του μείγματος. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το υλικό αναφλέχθηκε, προκαλώντας ισχυρότατη έκρηξη και, αμέσως μετά, μεγάλη πυρκαγιά.

Ο εκκωφαντικός κρότος έγινε αντιληπτός σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις, ενώ τμήματα της κατασκευής εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Θύμα της τραγωδίας είναι ένας 25χρονος εργαζόμενος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. Η σορός του εντοπίστηκε μέσα στον χώρο του εργοστασίου.

Κατά πληροφορίες, στο εργοστάσιο βρίσκονταν την ώρα του συμβάντος πέντε εργαζόμενοι, ενώ στην περιοχή υπήρχε και οδηγός. Οι υπόλοιποι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκαν ελαφρείς τραυματισμοί ανθρώπων που βρίσκονταν σε κοντινό σημείο, στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 13:30 και κινητοποίησε 35 πυροσβέστες, 11 οχήματα και ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο η επιχείρηση έχει υποστεί σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν οι εργασίες που εκτελούνταν, τα μέτρα ασφαλείας και πυροπροστασίας, καθώς και ο τρόπος αποθήκευσης των εύφλεκτων υλικών.