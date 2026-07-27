Στην Πορτογαλία ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου 1978 - Χρήστος Κιλιάς

Μια ακόμα σπουδαία διεθνή συμμετοχή καταγράφει στο ενεργητικό του ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου 1978 - Χρήστος Κιλιάς, ο οποίος αναχωρεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 από το Αίγιο για την Πορτογαλία. Πρόκειται για το 48ο ταξίδι του Ομίλου στο εξωτερικό, επισφραγίζοντας την πολυετή και επιτυχημένη παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα παγκοσμίως, με στόχο αυτή τη φορά να εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα στο κορυφαίο Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών και Λαϊκής Παράδοσης «FESTARTE 2026».

Η ελληνική αποστολή αποτελείται συνολικά από 26 άτομα: χορευτές, μουσικούς, χοροδιδασκάλους και συνοδούς του Ομίλου. Η διοργάνωση, η οποία φέρει τις επίσημες πιστοποιήσεις των διεθνών οργανισμών CIOFF και FIDAF, θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 9 Αυγούστου 2026 στον Δήμο Matosinhos της μητροπολιτικής περιοχής του Πόρτο, υπό την οργανωτική φροντίδα του ιστορικού πορτογαλικού συγκροτήματος Rancho Típico da Amorosa.

Ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου 1978 - Χρήστος Κιλιάς θα βρεθεί στη σκηνή μαζί με παραδοσιακά συγκροτήματα από χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γεωργία και το Μεξικό. Οι χοροδιδάσκαλοι Χρύσα Βαγενά και Αθηνά Κωνσταντινίδου έχουν προετοιμάσει ένα πλούσιο, δυναμικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και αυθεντικές φορεσιές, μεταφέροντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας στην ιβηρική χερσόνησο.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, τα μέλη του Χορευτικού Ομίλου Αιγίου θα συμμετάσχουν σε μεγάλες χορευτικές παραστάσεις (Γκαλά Έναρξης και Λήξης), εθνογραφικές παρελάσεις στους κεντρικούς δρόμους, καθώς και σε διαδραστικά εργαστήρια (ateliers) χορού, διδάσκοντας ελληνικούς χορούς στους ξένους συμμετέχοντες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι στηρίζουν αυτή την απαιτητική προσπάθεια, η οποία ενισχύει τους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των λαών και προβάλλει το Αίγιο σε διεθνές επίπεδο.