Νάπολη Πατρών: Σήκωσε ξανά την κούπα! (Όλοι οι πρωταθλητές της Πάτρας)

Πρωταθλήτρια Ελλάδας η Νάπολη Πατρών
Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, η Νάπολη Πατρών κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Soccer, που διεξήχθη στο γήπεδο «Σπύρος Αβράμης».
Η πατρινή ομάδα επικράτησε με 5-4 του ΑΟ Κεφαλληνίας και στέφθηκε πρωταθλήτρια.
Και έγραψε ξανά ιστορία!
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ομαδικά αθλήματα)
ΒΟΛΕΪ
1937-‘38 ΕΑΠ
ΠΟΛΟ
1934-‘35 ΝΟΠ
1936-‘37 ΝΟΠ
1937-‘38 ΝΟΠ
1938-‘39 ΝΟΠ
1939-‘40 ΝΟΠ
1944-΄45 ΝΟΠ
1945-‘46 ΝΟΠ
1949-΄50 ΝΟΠ
ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2006-‘07 ΑΣΕ ΟΡΜΗ
2007-‘08 ΑΣΕ ΟΡΜΗ
2008-΄09 ΑΣΕ ΟΡΜΗ
2009-‘10 ΑΣΕ ΟΡΜΗ
2010-‘11 ΑΣΕ ΟΡΜΗ
2011-‘12 ΑΣΕ ΟΡΜΗ
ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ
2010-‘11 ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΣΟΦΤΜΠΟΛ
2013-‘14 ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΣΟΦΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2010-‘11 ΣΕΙΡΙΟΣ
2013-‘14 ΣΕΙΡΙΟΣ
ΜΠΙΤΣ ΣΟΚΕΡ
2024 -΄25 ΝΑΠΟΛΗ
2025 -΄26 ΝΑΠΟΛΗ
* Στα υπόλοιπα αθλήματα η καλύτερη θέση των πατρινών ομάδων ήταν: Ποδόσφαιρο (άνδρες) Παναχαϊκή 4η, Παμπατραϊκός (γυναίκες) 5ος, μπάσκετ (άνδρες) Προμηθέας 2ος, πόλο (γυναίκες) ΝΕΠ 3η, χάντμπολ (άνδρες) Εσπερος 7ος, Rugby 7s ανδρών Αίολος 2ος, ράγκμπι ανδρών Αίολος - Patras Rygby 3oς, ράγκμπι γυναικών Patras Rygby 3ος (δεν υπάρχει συμμετοχή σε Α' Εθνική μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ γυναικών, χόκεϊ επί χόρτου ανδρών, χόκεϊ επί πάγου ανδρών.
Η Πάτρα έχει πανηγυρίσει κι άλλα πρωταθλήματα Ελλάδας, που αφορούν το «ομαδικό» (πολυνίκης σύλλογος, πρώτος γενικής) σε ατομικά αθλήματα. Πρώτη η ΕΑΠ έφερε στην Πάτρα πέντε πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας (1980, 1984, 1985, 1989, 1990).
Το 1990, ο Σκακιστικός Όμιλος Πατρών αναδεικνύεται πρωταθλητής ανδρών.
Τη σκυτάλη παίρνει ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών με τρία τρόπαια 1993, 2003, 2005.
Το 2000 η ομάδα Καζίνο Πόρτο Ρίο κατακτά το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα μπιτς χάντμπολ ανδρών.
Το 2007, ο Αθλητικός Σκοπευτικός Σύλλογος Αχαΐας αναδεικνύεται πολυνίκης στη τοξοβολία ανδρών.
Το 2008 η Παναχαϊκή στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας πυγμαχίας, θρίαμβο που επανέλαβε το 2009, το 2012 και το 2013, ενώ στις γυναίκες το 2018 και το 2019
Η Patras Stratego Team κατέκτησε τρεις φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2020, το 2023 και το 2024
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