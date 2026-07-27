Νάπολη Πατρών: Σήκωσε ξανά την κούπα! (Όλοι οι πρωταθλητές της Πάτρας)

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, η Νάπολη Πατρών κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Soccer, που διεξήχθη στο γήπεδο «Σπύρος Αβράμης».

Η πατρινή ομάδα επικράτησε με 5-4 του ΑΟ Κεφαλληνίας και στέφθηκε πρωταθλήτρια.

Και έγραψε ξανά ιστορία!

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(ομαδικά αθλήματα)

ΒΟΛΕΪ

1937-‘38 ΕΑΠ

ΠΟΛΟ

1934-‘35 ΝΟΠ

1936-‘37 ΝΟΠ

1937-‘38 ΝΟΠ

1938-‘39 ΝΟΠ

1939-‘40 ΝΟΠ

1944-΄45 ΝΟΠ

1945-‘46 ΝΟΠ

1949-΄50 ΝΟΠ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2006-‘07 ΑΣΕ ΟΡΜΗ

2007-‘08 ΑΣΕ ΟΡΜΗ

2008-΄09 ΑΣΕ ΟΡΜΗ

2009-‘10 ΑΣΕ ΟΡΜΗ

2010-‘11 ΑΣΕ ΟΡΜΗ

2011-‘12 ΑΣΕ ΟΡΜΗ

ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ

2010-‘11 ΠΑΝΘΗΡΕΣ

ΣΟΦΤΜΠΟΛ

2013-‘14 ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ΣΟΦΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2010-‘11 ΣΕΙΡΙΟΣ

2013-‘14 ΣΕΙΡΙΟΣ

ΜΠΙΤΣ ΣΟΚΕΡ

2024 -΄25 ΝΑΠΟΛΗ

2025 -΄26 ΝΑΠΟΛΗ

* Στα υπόλοιπα αθλήματα η καλύτερη θέση των πατρινών ομάδων ήταν: Ποδόσφαιρο (άνδρες) Παναχαϊκή 4η, Παμπατραϊκός (γυναίκες) 5ος, μπάσκετ (άνδρες) Προμηθέας 2ος, πόλο (γυναίκες) ΝΕΠ 3η, χάντμπολ (άνδρες) Εσπερος 7ος, Rugby 7s ανδρών Αίολος 2ος, ράγκμπι ανδρών Αίολος - Patras Rygby 3oς, ράγκμπι γυναικών Patras Rygby 3ος (δεν υπάρχει συμμετοχή σε Α' Εθνική μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ γυναικών, χόκεϊ επί χόρτου ανδρών, χόκεϊ επί πάγου ανδρών.

Η Πάτρα έχει πανηγυρίσει κι άλλα πρωταθλήματα Ελλάδας, που αφορούν το «ομαδικό» (πολυνίκης σύλλογος, πρώτος γενικής) σε ατομικά αθλήματα. Πρώτη η ΕΑΠ έφερε στην Πάτρα πέντε πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας (1980, 1984, 1985, 1989, 1990).

Το 1990, ο Σκακιστικός Όμιλος Πατρών αναδεικνύεται πρωταθλητής ανδρών.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών με τρία τρόπαια 1993, 2003, 2005.

Το 2000 η ομάδα Καζίνο Πόρτο Ρίο κατακτά το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα μπιτς χάντμπολ ανδρών.

Το 2007, ο Αθλητικός Σκοπευτικός Σύλλογος Αχαΐας αναδεικνύεται πολυνίκης στη τοξοβολία ανδρών.

Το 2008 η Παναχαϊκή στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας πυγμαχίας, θρίαμβο που επανέλαβε το 2009, το 2012 και το 2013, ενώ στις γυναίκες το 2018 και το 2019

Η Patras Stratego Team κατέκτησε τρεις φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2020, το 2023 και το 2024