Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Να εφαρμοστεί η χρήση σύγχρονων μέσων, όπως Taser και καρφιά ακινητοποίησης οχημάτων

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με πρόεδρο τον Γεώργιο Αγγελόπουλο, εκφράζει με ανακοίνωση της τα θερμά και ειλικρινή της συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, του Α’ Α.Τ. Πατρών, του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αχαΐας και του Τμήματος Τροχαίας Πατρών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: τα ξημερώματα της 26/7/2026, οι συνάδελφοί μας κλήθηκαν να διαχειριστούν στην πρώτη γραμμή ένα εξαιρετικά απαιτητικό και επικίνδυνο συμβάν, συμμετέχοντας στην επεισοδιακή καταδίωξη παραβάτη, ο οποίος νωρίτερα είχε διαπράξει κλοπή στην περιοχή του Σ.Ε.Α. Μεγάρων.

Παρά το γεγονός ότι ο δράστης διέφυγε προσωρινά της σύλληψης, ο υποδειγματικός επαγγελματισμός, η ψυχραιμία και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των συναδέλφων μας λειτούργησαν ως εγγύηση ασφάλειας για την κοινωνία. Με τις καίριες και συντονισμένες ενέργειές τους, απέτρεψαν τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού τόσο των ίδιων των αστυνομικών όσο και των ανυποψίαστων συμπολιτών μας που κινούνταν στο οδικό δίκτυο.

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, η Ένωσή μας επαναφέρει δυναμικά το πάγιο, δίκαιο και αδιαπραγμάτευτο αίτημά της: Απαιτούμε την άμεση κατάρτιση ενός νομικά άρτιου, σύγχρονου και απολύτως σαφούς θεσμικού πλαισίου επιχειρησιακών ενεργειών. Είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα ξεκάθαρο πρωτόκολλο που θα καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια τις προβλεπόμενες ενέργειες των αστυνομικών όταν καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προσφέροντάς τους την απαραίτητη υπηρεσιακή και νομική ασφάλεια κατά την ώρα του καθήκοντος.

Συνάμα, η Πολιτεία πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ότι τα μέσα ακινητοποίησης που χρησιμοποιούνται σήμερα από την Αστυνομία σε παρόμοια περιστατικά είναι απαρχαιωμένα. Η έλλειψη αυτή δημιουργεί άμεσους κινδύνους για τη ζωή των συναδέλφων, ενώ ταυτόχρονα τους εκθέτει σε έναν εξοντωτικό και άδικο νομικό έλεγχο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

Το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών χωρών σε αντίστοιχα περιστατικά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και στη δική μας Χώρα. Η χρήση σύγχρονων μέσων, όπως τα Taser και τα καρφιά ακινητοποίησης οχημάτων (spike strips), σε συνδυασμό με την παράλληλη, εξειδικευμένη εκπαίδευση των αστυνομικών, οφείλουν να ενταχθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση στο οπλοστάσιο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ως πότε θα θρηνούμε νεκρούς συναδέλφους; Ως πότε ελληνικές οικογένειες θα στερούνται πατεράδες και μανάδες, οι οποίοι, επειδή η Πολιτεία δεν τους παρείχε τα απαραίτητα σύγχρονα τεχνικά μέσα για να προστατευτούν, βρέθηκαν κατηγορούμενοι ή ακόμη και στη φυλακή κατά την άσκηση του καθήκοντος;

Φτάνει πια! Δώστε λύση τώρα.

Καλούμε την Πολιτεία να προχωρήσει στον άμεσο εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, αυστηροποιώντας επαρκώς τις νομικές συνέπειες για όσους επιδεικνύουν παραβατική και αντικοινωνική συμπεριφορά, αγνοώντας τις αστυνομικές αρχές και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των πολιτών.

Η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει την καθημερινή, επίπονη προσπάθεια που καταβάλλει ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός. Ο συνολικός εκσυγχρονισμός του Σώματος σε όλα τα επίπεδα αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. Διεκδικούμε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό θεσμό ασφάλειας που θα εγγυάται την προστασία των πολιτών, έχοντας όμως παράλληλα πλήρως κατοχυρωμένο, θωρακισμένο και προστατευμένο τον ίδιο τον λειτουργό του.