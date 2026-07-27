Ο ΙΟ Πατρών στο Ράλι Ιονίου

Ιστορικός αγώνας
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών αναχώρησε ήδη για την Κέρκυρα, εκεί όπου θα συμμετάσχει στην 36η Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου (Ράλι Ιονίου).
Ο σπουδαίος αγώνας θα διεξαχθεί το διάστημα από τις 30 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου και θα έχει επίκεντρο την Κέρκυρα, η οποία γιορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας.
Η συμμετοχή του ΙΟΠ θα γίνει με τα εξής σκάφη: BIDURICK, ΚΑΛΛΙΣΤΗ, IRIS, ΣΟΦΙΑ, BEAT, ΜΑΡΑΜΠΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΔΕΣΠΛΥΑΝΑ, ΦΟΙΒΗ, CHER.
Ευχόμαστε σε όλα τα πληρώματα καλούς άνεμους και καλή επιτυχία!
Το πρόγραμμα έχει αναλυτικά ως εξής:
ΠΕΜΠΤΗ 30/7: Εγγραφές και έλεγχος σκαφών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/7: Ελεγχος σκαφών, μουσικοθεατρική παράσταση «Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό» αφιερωμένη στον ποιητή Νίκο Καββαδία (21.30)
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/8: Ξενάγηση στην πόλη της Κέρκυρας και στο Παλαιό Φρούριο, συγκέντρωση κυβερνητών (12:00), δεξίωση υποδοχής αθλητών-κοκτέιλ πάρτι (21:00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/8: 1η Ιστιοδρομία Κέρκυρα-Ερεικούσα, απόσταση 17 ν.μ. (12:00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/8: Απονομή 1ης Ιστιοδρομίας (20:30)
ΤΡΙΤΗ 4/8: 2η Ιστιοδρομία Ερεικούσα-Παξοί, απόσταση 48.5 ν.μ. (11.00), εναλλακτική διαδρομή Αγιος Γόρδιος-Παξοί, απόσταση 28 ν.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8: Απονομή 2ης Ιστιοδρομίας (20.30)
ΠΕΜΠΤΗ 6/8: 3η Ιστιοδρομία Παξοί-Πρέβεζα, απόσταση 29ν.μ. (11:00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/8: 4η Ιστιοδρομία Λυγιά Λευκάδας-Αστακός, απόσταση 26 ν.μ. (12:00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/8: 5η Ιστιοδρομία inshore στον Αστακό, απόσταση 8 ν.μ. (11:00), απονομή 3ης, 4ης και 5ης Ιστιοδρομίας και over all – τελετή λήξης
Μέγας χορηγός ΙΟΠ: Super Cargo
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