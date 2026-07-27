«Χρυσή» και δύο φορές «ασημένια» η Κωνσταντίνα Γκόργκου της ΝΕ Πατρών

Πανελληνιονίκης στέφθηκε η Πατρινή αθλήτρια κολύμβησης της ΝΕΠ, Κωνσταντίνα Γκόργκου.

Στη τελική φάση των κορυφαίων αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Age Group K13-K18, όπου είχε προκριθεί, και διεξήχθη στο ΟΑΚΑ στις 17-20 Ιουλίου 2026, η Κωνσταντίνα Γκόργκου ανέβηκε στο βάθρο, κατακτώντας ένα Χρυσό και δύο Ασημένια μετάλλια.

Στην κατηγορία Παγκορασίδων Α'(Κ14), κατέκτησε Χρυσό μετάλλιο στη σκυτάλη 4Χ200μ.ελεύθερο, Ασημένιο μετάλλιο στα 1500μ. Ελεύθερο με ατομικό ρεκόρ και χρόνο 18:21.32, Ασημένιο μετάλλιο στα 800μ. Ελεύθερο, με ατομικό ρεκόρ και χρόνο 9:34.86.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι τερμάτισε στην 4η Θέση στα 400μ. Ελεύθερο , με ατομικό ρεκόρ και εδώ, με χρόνο 4:43.84, κλάσματα του δευτερολέπτου μακριά από την τρίτη θέση!

Εξαιρετική λοιπόν η παρουσία της Κωνσταντίνας, με σπουδαίες επιδόσεις, η οποία να αναφέρουμε, ότι έχει ήδη ενταχθεί στην Προεθνική Ομάδα Μεγάλων Αποστάσεων.

Η ίδια όπως αναφέρει, έχει στόχο για την επόμενη χρονιά και για το μέλλον της στην κολύμβηση , πρώτα να είναι υγιής και δεύτερον να κάνει βελτιωμένους ατομικούς χρόνους στα αγωνίσματά της.

Αυτό θα το πετύχει μέσα από την σκληρή δουλειά της προπόνησης και την αφοσίωση που η ίδια δείχνει, υπό τις οδηγίες της προπονήτριάς της κ. Λίνα Μαστροπάσκουα.

Όνειρό της είναι να καταφέρει να εκπροσωπήσει την χώρα μας, σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες Κολύμβησης και όχι μόνο, με το σκουφάκι της Εθνικής Ομάδας, πετυχαίνοντας διεθνείς διακρίσεις!