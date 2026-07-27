Κυκλοφόρησαν τα επίσημα teaser trailer και πόστερ της νέας κινηματογραφικής παραγωγής "Σουέλ"

Η νέα παραγωγή της Tanweer -η μεγαλύτερη κινηματογραφική παραγωγή της χρονιάς- είναι βασισμένη στο βραβευμένο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη "Σουέλ". Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy) και το σενάριο η ίδια η Ιωάννα Καρυστιάνη.

Το σενάριο ακολουθεί την ιστορία του καπετάνιου Μήτσου Αυγουστή, ενός θρυλικού θαλασσινού που, στο τέλος της ναυτικής του πορείας, έρχεται αντιμέτωπος με την απώλεια, κρυμμένα μυστικά και τη μεγάλη αγάπη της ζωής του. "Σουέλ" είναι ο βουβός κυματισμός του ωκεανού που τον συντρόφευε σε κάθε του ταξίδι.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Βαγγέλη Μουρίκη, Μαρία Καβογιάννη και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Το κεντρικό καστ συμπληρώνουν οι Ακύλλας Καραζήσης, Δημήτρης Καπουράνης, Γρηγορία Γρούμπα, Ανδρέας Βοτίκας, Μανώλης Μαυροματάκης, Ανθή Ευστρατιάδου.

Σύνοψη

Ο πολύπειρος Καπετάνιος Μήτσος Αυγουστής αρνείται πεισματικά́ να αποσυρθεί επειδή το σουέλ του’ βαλε μπελά στο μυαλό και η θάλασσα δεν τον επιστρέφει... Δώδεκα χρόνια βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, σε ρήξη με την οικογένεια, σύγκρουση με την εταιρία, αλλά με ακλόνητους δεσμούς με τους 22 ναυτικούς του φορτηγού ATHOS III. Ανυπάκουος, καταφέρνει και βρίσκει εμπόρευμα, πιάνει λιμάνια, φορτώνει, ξεφορτώνει, αλωνίζει σιωπηλός τις θάλασσες του Ειρηνικού. Και νύχτα - μέρα παλεύει με τα ασίγαστα μποφόρ στα μοναχικά ταξίδια του μυαλού και της καρδιάς, εκεί που έχει ρίξει άγκυρα το μυστικό του.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Ο Μήτσος Αυγουστής.

Η θάλασσα και η στεριά.

Η οικογενειακή ζωή και η ζωή του ναυτικού.

Η υποχρέωση και οι επιθυμίες.

Η πατρίδα και η όχι πατρίδα.

Η Φλώρα και η Λίτσα.

Πατέρας και γιος.

Ο Αντώνης του.

Φως και απόλυτο σκοτάδι.

Ο Καπετάν Μήτσος πλέει κάπου στον Ειρηνικό. Μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.

Μεταξύ ζωής και θανάτου.

Κάπου εκεί υπάρχει ένα μικρό διαμέρισμα στην Ελευσίνα.

Θολά στο μυαλό του θυμίζει κάτι σε Παράδεισο.

Γι’ αυτό συνεχίζει. - Αλέξανδρος Βούλγαρης

Credits

Πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Μουρίκης, Μαρία Καβογιάννη, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δημήτρης Καπουράνης, Γρηγορία Γρούμπα, Ανδρέας Βοτίκας, Μανώλης Μαυροματάκης, Ανθή Ευστρατιάδου.

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy)

Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη

Παραγωγοί: Διονύσης Σαμιώτης, Γιάννης Ιακωβίδης

Διευθυντής Φωτογραφίας: Σίμος Σαρκετζής

Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Διευθυντής Παραγωγής: Γιώργος Καρόρης

Production Designer: Κωνσταντίνος Λαμπρίδης

Ενδυματολόγος: Άλκηστις Μάμαλη

Μιξάζ: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Sound Design: Άρης Λουζιώτης

Ηχοληψία: Γιώτης Παρασκευαΐδης

Colorist: Δημήτρης Μανουσιάκης

VFX: Stardust Effects

Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου

Κομμώσεις: Χρόνης Τζήμος

Casting Director: Κωνσταντίνα Βούλγαρη.

Παραγωγή: Tanweer Productions, Black Orange

Συμπαραγωγοί: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), Onassis Culture

Σε συνεργασία με: Netflix

Χορηγός: NAFTOMAR

Με την υποστήριξη: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Διανομή: Tanweer Alliances

Credit Φωτογραφιών: Δομνίκη Μητροπούλου, Νίκος Κατσαρός.