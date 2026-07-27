Βερολίνο: Πολωνή το θύμα της φονικής επίθεσης με βαν στο Pride - Ελεύθερος ο δεύτερος ύποπτος

Πολωνή είναι το θύμα της φονικής επίθεσης του 21χρονου Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ που φέρεται να έπεσε με αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό του Pride στο Βερολίνο το Σάββατο (25.07.2026).

Μεγάλη παρέλαση, και πολλές εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια του Pride, της γιορτής αφιερωμένης στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που γίνεται κάθε χρόνο στο Βερολίνο. Το θύμα της επίθεσης, παρασύρθηκε από ένα λευκό βαν που έπεσε πάνω στους παρευρισκόμενους, επί στο πάρκο Tiergarten κοντά στην οδό Christopher.

Ο φερόμενος ως οδηγός του βαν, ήταν ο 21χρονος Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και ιστορικό ισλαμιστικής εξτρεμιστικής δράσης. Έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσαν οι γερμανικές αρχές, τον εντόπισαν και τον εξουδετέρωσαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στο Βερολίνο χθες.

Ένας δεύτερος ύποπτος που είχε προσαχθεί αφέθηκε ελεύθερος, όπως ανακοίνωσε σήμερα (27.07.2026) το γραφείο της γερμανικής ομοσπονδιακής εισαγγελίας. «Συνεχίζουμε ευρεία έρευνα», δήλωσε το γραφείο της εισαγγελίας στο Reuters και αρνήθηκε περαιτέρω σχόλια.

Το περιοδικό Der Spiegel παρέθεσε σήμερα πηγές σύμφωνα με τις οποίες οι αρχές άφησαν ελεύθερο το άτομο αυτό επειδή η αρχική υποψία ότι επέβαινε στο όχημα την ώρα της επίθεσης δεν κατέστη δυνατό να υποστηριχθεί.

Άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου σε διαδήλωση συμπαράστασης προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, μετά την παράσυρση πλήθους από το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της Πορείας Υπερηφάνειας (Pride) στο Βερολίνο.

Η επίθεση, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της γυναίκας, σημειώθηκε στο πάρκο Tiergarten κοντά στη Πύλη του Βρανδεμβούργου γύρω στις 10.00 μ.μ. τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας) το Σάββατο, όχι μακριά από τις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Οδού Christopher.