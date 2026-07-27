Πάτρα: Μεταφορά εκδήλωσης της ενότητας «Φεστιβάλ στις γειτονιές»

Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 εκδήλωση της ενότητας «Φεστιβάλ στις Γειτονιές», στην Κρήνη (Σύλλογο Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήνης), με την ορχήστρα του Χορευτικού του δήμου Πατρέων, μεταφέρεται για 1 μήνα αργότερα & συγκεκριμένα για την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.