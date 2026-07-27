Πάτρα: Η Ελληνική ταινία «Κρέας» του Δ. Νάκου στο Δημοτικό Κινητό Κινηματογράφο

Το «Κρέας» - η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Δημήτρη Νάκου – η οποία εστιάζει στον κοινωνικό ρεαλισμό και επενδύει στο δυνατό σενάριο, τις εκπληκτικές ερμηνείες και την υποβλητική ατμόσφαιρα, προβάλλεται στις 9.30 το βράδυ την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 στο προαύλιο του νέου δημαρχείου, στη Μαιζώνος και Γκότση στην Πάτρα από την ενότητα του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου.

Η πλοκή διαδραματίζεται στην ελληνική επαρχία, με τον φακό του Δημήτρη Νάκου να «ακολουθεί» τον Τάκη που ετοιμάζει τα εγκαίνια του νέου του κρεοπωλείου. Ο Τάκης είναι κτηνοτρόφος σ’ ένα ορεινό χωριό της ελληνική επαρχίας. Έντιμος και συγχρόνως μικροαπατεώνας. Νομοταγείς και συγχρόνως παραβατικός. Είναι και «υπόδειγμα» ηθικής, ανεξάρτητα αν καμμιά φορά απατά τη γυναίκα του και αυτή αυτόν.

Όλα ήταν πάντα σε δεύτερη μοίρα και θα γίνουν ακόμα πιο αθέατα όταν την παραμονή των εγκαινίων, ο γιος του σκοτώνει τον γείτονά τους για μια διεκδίκηση γης, με μάρτυρα έναν νεαρό αλλοδαπό εργάτη, πυροδοτώντας μια σκοτεινή ιστορία συγκάλυψης…

Η ταινία βραβεύτηκε στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και έχει προβληθεί στο Μονπελιέ (Cinémed), όπου κέρδισε το Βραβείο καλύτερης μουσικής επένδυσης, στις Βρυξέλλες (Cinema Med), την Τεργέστη (36ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου), το Βερολίνο, τη Γλασκώβη, το Λος Άντζελες καθώς και στη Νέα Υόρκη.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Νάκος.

Πρωταγωνιστούν: Ακύλλας Καραζήσης, Κώστας Νικούλι, Παύλος Ιορδανόπουλος, η Αιγιώτισσα ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη, ο Γιώργος Συμεωνίδης, η Ναταλία Σουίφτ, κ.α.

Η ταινία θα επαναπροβληθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 9.30 στο Άνω Καστρίτσι (Δημοτικό Σχολείο) και την Κυριακή 2 Αυγούστου στο θέατρο της Κρήνης.

• Κατάλληλη για άνω των 15 ετών.

Διάρκεια: 104 λεπτά.

Το περιοδικό Αθηνόραμα είχε γράψει στην κριτική του όταν βγήκε η ταινία "Κρέας" στις αίθουσες τον Μάρτιο του 2025:

"Στρωτό, καθαρό κοινωνικό σινεμά, που βάζει την ελληνική επαρχία κάτω από μεγεθυντικό φακό. Με σκηνοθετική στιβαρότητα και σεναριακές ιδέες, αν και όχι όλες τους απολύτως πετυχημένες".

Η παρακολούθηση των προβολών είναι δωρεάν.

Η «Αντιγόνη» στα Ροϊτικα

Ο χώρος των παιδικών κατασκηνώσεων στα Ροϊτικα, φιλοξένησε την Κυριακή 26 Ιουλίου το βράδυ την ταινία της Sophie Deraspe, «Αντιγόνη».

Δεκάδες φίλοι του κινηματογράφου παρακολούθησαν μια σύγχρονη εκδοχή της Αντιγόνης, με την ηρωίδα να στέλνει μήνυμα ενάντια στον συμβιβασμό, ορθώνοντας το ανάστημά της απέναντι στην αστυνομία, τη δικαιοσύνη και το σωφρονιστικό σύστημα, βοηθώντας τον αδερφό της να δραπετεύσει από τη φυλακή για να αποφύγει την απέλαση.

Η σθεναρή άρνησή της να συμβιβαστεί και να καταπνίξει το προσωπικό περί δικαίου αίσθημα, έφερε την υποστήριξη των συνομηλίκων της, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πολύχρωμες διαδηλώσεις.

Μέχρι τότε η «Aντιγόνη» ήταν άριστη μαθήτρια και πρότυπο πολίτη, αλλά παραβαίνει τον νόμο. Απορρίπτει μια πρόταση που θα εξασφάλιζε το μέλλον της και επιλέγει την αγάπη και την αφοσίωση στην οικογένειά της, μια οικογένεια μεταναστών…..