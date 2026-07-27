Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του Παντελή Παντελίδη: Αστέρι μου, ψυχή μου πάντα θα σε περιμένω

Η Αθηνά Παντελίδου προχώρησε σε μία ανάρτηση ανήμερα της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα
Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η μητέρα του Παντελή Παντελίδη, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά της για την απώλειά του.
Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα, η Αθηνά Παντελίδου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του παιδιού της. «Αστέρι μου, ψυχή μου πάντα θα σε περιμένω» σημείωσε στη λεζάντα και πρόσθεσε μία κόκκινη καρδιά.
Δείτε την ανάρτησή της
Στις 18 Φεβρουαρίου του 2016, ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού. Όπως είχε γίνει γνωστό, το όχημα τύπου τζιπ, στο οποίο επέβαινε βγήκε εκτός πορείας και, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
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