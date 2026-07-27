Αίγιο: Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, η πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο “Ε ρε γλέντια...”

Ο Δήμος Αιγιαλείας για πέμπτη (5η) συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει μια εκδήλωση, τα έσοδα της οποίας θα υποστηρίξουν το ΕΚΑΜΕ ΑμεΑ Αιγίου. Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα 21.00 στο υπαίθριο θέατρο Γ. Παππάς, η Μικτή χορωδία Αιγιαλείας παρουσιάζει την πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο “Ε ρε γλέντια…”.

Ο διαχρονικός μας Καραγκιόζης με την παρέα του βγαίνουν από το μπερντέ και ζωντανεύουν στη σκηνή με ηθοποιούς, χορωδία και ορχήστρα, σε μια μοναδική παράσταση.

Ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων μεταφέρεται στο σήμερα του ξέφρενου ρυθμού, της τεχνολογίας, της εικόνας και των μέσων και προσπαθεί να ισορροπήσει με τη βοήθεια παλιών

και… νέων συμπρωταγωνιστών στις απαιτήσεις, τις δυσκολίες και τα ευτράπελα της σύγχρονης εποχής! Τα σκάνδαλα της πολιτικής και τα δήθεν της καθημερινότητας δημιουργούν ένα σπαρταριστό κοκτέιλ γέλιου, σάτιρας αλλά και σκέψης και προβληματισμού.

Η Χορωδία Ενηλίκων Διακοπτού, χορωδία του ΚΑΠΗ Αιγίου, Λαϊκή χορωδία Αιγιαλείας και χορωδία του Πολιτιστικού συλλόγου “ο Αίολος” Βαλιμιτίκων αποτελούν τη Μικτή χορωδία Αιγιαλείας, μια

μουσική συνεργασία με παρελθόν και ...μέλλον. Συνοδεύει λαϊκή ορχήστρα από τους μουσικούς Βαγγέλη Καρατζά (μπουζούκι- φωνή), Χρήστο Μαγαλιούλη (κρουστά- φωνή), Παναγιώτη Στούρα

(ακορντεόν) και Λέανδρο Τούμπα (κιθάρα).

Όπως πάντα μαζί μας ο Γιάννης Καραμάνος με την κιθάρα του και την υπέροχη φωνή του σ’ έναν ιδιαίτερο ρόλο. Επίσης συμμετέχουν μέλη του Χορευτικού ομίλου “Βούρα” Διακοπτού καθώς και μια ξεχωριστή παρουσία- έκπληξη που θα αποκαλυφθεί επί σκηνής...

Σενάριο: Αργυρώ Μαργαρίτη. Σκηνοθεσία- σκηνικά: Μαρία Ντούρου- Σόλμπαχ, Διεύθυνση χορωδίας και ορχήστρας: Μπέσσυ Νάσση.

Παρουσίαση: Μαίρη Ζαχαράκη.

Και μην ξεχνάτε! Η τέχνη καταφέρνει να ενώσει τους ανθρώπους για έναν σκοπό μεγαλύτερο απ’ όλους μας και η οικονομική σας συνεισφορά στο κουτί για τα παιδιά του ΕΚΑΜΕ που θα βρίσκεται

στην είσοδο του θεάτρου, τους δίνει τη βοήθεια για μια ποιοτική και δημιουργική ζωή. Σας περιμένουμε!