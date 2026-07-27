«Ένοχος ή Συνένοχος;»: Η ανατρεπτική μουσική κωμωδία του Γκαίτε στο Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας

«Ένοχος ή Συνένοχος;» αναρωτιέται κανείς στην απολαυστική μουσική κωμωδία, βασισμένη στις πλάνες του μεγάλου Γερμανού διανοητή Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, η οποία έρχεται την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στις 9:00 μ.μ., στο Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Πρόκειται για μια διασκεδαστική κωμωδία «εξαπατημένων απατεώνων», γεμάτη φαρσικές καταστάσεις και ανατρεπτική δράση. Οι χαρακτήρες του έργου παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τους ήρωες της περίφημης Commedia dell’arte. Η υπόθεση εκτυλίσσεται μια αποκριάτικη νύχτα στο πανδοχείο «Μαύρη Άρκτος», όπου ο Διάβολος «παίζει το παιχνίδι του». Μέσα από αυτό το φαινομενικά ανόητο παιχνίδι, οι ζωές των ηρώων περιπλέκονται: μία περίεργη ξενοδόχος, ένας χαρτοπαίχτης που χρειάζεται επειγόντως χρήματα, η παραμελημένη σύζυγός του και ένας ακόλαστος ευγενής βρίσκονται στο επίκεντρο. Το αποτέλεσμα; Ο κάθε ένας από αυτούς τους «καθ’ όλα» έντιμους πολίτες καταλήγει να διαπράττει από ένα αμάρτημα!

Τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Κωνσταντίνος Κυριακού, ενώ τη μουσική και τα τραγούδια έχει συνθέσει ο γνωστός και αγαπητός μουσικός δημιουργός και ερμηνευτής Κώστας Μπίγαλης. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι δημιουργίες του Μιχάλη Σδούγκου, με τις χορογραφίες να ανήκουν στην Κατερίνα Μπιλάλη.

Επί σκηνής, τους ρόλους ενσαρκώνουν οι ηθοποιοί Τζώνυ Θεοδωρίδης, Σάρα Εσκενάζη, Αλεξία Μουστάκα και Τέλης Ζαχαράκης.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.