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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29-7-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 50

Κηδεύουμε την Τρίτη 28-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Λεμονιά

Η κόρη του: Μαρία

Οι γονείς του: Παναγιώτης και Διαμάντω Αβραμοπούλου

Τα αδέλφια του: Ευφροσύνη και Αλέξανδρος Ζάκκας, Αικατερίνη Αβραμοπούλου, Αθανασία και Ιωάννης Καμίσης, Χριστίνα Αβραμοπούλου

Οι θείοι

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-7-26 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) 
ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΛ  ΣΑΪΝΤ  ΓΕΩΡΓΙΟ  ΧΟΝΤΕΡ

ΕΤΩΝ  83

Κηδεύουμε  την Τρίτη  28- 7-2026 & ώρα 11  π. μ.  από τον Ι. Ν.  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΞΑΝΘΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑΝΑ ΧΟΝΤΕΡ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΟΝΤΕΡ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΟΝΤΕΡ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ.

Ο  ΑΔΕΛΦΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΡΙΑΝΝΑ, ΗΛΙΑΝΝΑ, ΜΑΙΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Τρίτη 28-7-2026 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών.

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : Μάρθα

Η ΜΗΤΡΙΑ ΤΟΥ : Νικολίτσα Λαμπροπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :
Βασιλική Λαμπροπούλου,
Σπυρίδων & Παρασκευή Λαμπροπούλου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά & αδελφή   

ΔΗΜΗΤΡΑ  ΣΥΖ. ΝΙΚ.ΓΙΔΙΑΡΗ

ΕΤΩΝ: 80

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 28-7-2026 και ώρα 6.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Χαϊκάλι Αχαΐας. {Η σορός θα βρίσκεται εντος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στις 5.30 μ.μ.}

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φώτιος, Ιωάννα & Χαρίλαος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ηλιάνα, Βασίλειος, Δέσποινα

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Δημήτριος Καλδίρης  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑ

ΕΤΩΝ 99

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-7-2026 & ΩΡΑ 18:00 μ.μ.  Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΛΙΑΡΑΙΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 17.30 μ.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Αφοι Καρρά Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Μπούρας Τελεταί - Μνημόσυνα Διαμαντόπουλος
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Πένθη
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