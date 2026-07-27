Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 50
Κηδεύουμε την Τρίτη 28-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Λεμονιά
Η κόρη του: Μαρία
Οι γονείς του: Παναγιώτης και Διαμάντω Αβραμοπούλου
Τα αδέλφια του: Ευφροσύνη και Αλέξανδρος Ζάκκας, Αικατερίνη Αβραμοπούλου, Αθανασία και Ιωάννης Καμίσης, Χριστίνα Αβραμοπούλου
Οι θείοι
Οι εξάδελφοι
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-7-26 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΛ ΣΑΪΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΟΝΤΕΡ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Τρίτη 28- 7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΞΑΝΘΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑΝΑ ΧΟΝΤΕΡ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΟΝΤΕΡ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΟΝΤΕΡ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ.
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΡΙΑΝΝΑ, ΗΛΙΑΝΝΑ, ΜΑΙΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Τρίτη 28-7-2026 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών.
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : Μάρθα
Η ΜΗΤΡΙΑ ΤΟΥ : Νικολίτσα Λαμπροπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :
Βασιλική Λαμπροπούλου,
Σπυρίδων & Παρασκευή Λαμπροπούλου
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά & αδελφή
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΖ. ΝΙΚ.ΓΙΔΙΑΡΗ
ΕΤΩΝ: 80
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 28-7-2026 και ώρα 6.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Χαϊκάλι Αχαΐας. {Η σορός θα βρίσκεται εντος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στις 5.30 μ.μ.}
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φώτιος, Ιωάννα & Χαρίλαος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ηλιάνα, Βασίλειος, Δέσποινα
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Δημήτριος Καλδίρης
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑ
ΕΤΩΝ 99
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-7-2026 & ΩΡΑ 18:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΛΙΑΡΑΙΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 17.30 μ.μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
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