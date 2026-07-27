Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 50

Κηδεύουμε την Τρίτη 28-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Λεμονιά

Η κόρη του: Μαρία

Οι γονείς του: Παναγιώτης και Διαμάντω Αβραμοπούλου

Τα αδέλφια του: Ευφροσύνη και Αλέξανδρος Ζάκκας, Αικατερίνη Αβραμοπούλου, Αθανασία και Ιωάννης Καμίσης, Χριστίνα Αβραμοπούλου

Οι θείοι

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-7-26 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΛ ΣΑΪΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΟΝΤΕΡ

ΕΤΩΝ 83

Κηδεύουμε την Τρίτη 28- 7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΞΑΝΘΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑΝΑ ΧΟΝΤΕΡ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΟΝΤΕΡ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΟΝΤΕΡ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΡΙΑΝΝΑ, ΗΛΙΑΝΝΑ, ΜΑΙΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ



ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Τρίτη 28-7-2026 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών.

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : Μάρθα

Η ΜΗΤΡΙΑ ΤΟΥ : Νικολίτσα Λαμπροπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :

Βασιλική Λαμπροπούλου,

Σπυρίδων & Παρασκευή Λαμπροπούλου



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά & αδελφή

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΖ. ΝΙΚ.ΓΙΔΙΑΡΗ

ΕΤΩΝ: 80

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 28-7-2026 και ώρα 6.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Χαϊκάλι Αχαΐας. {Η σορός θα βρίσκεται εντος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στις 5.30 μ.μ.}

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φώτιος, Ιωάννα & Χαρίλαος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ηλιάνα, Βασίλειος, Δέσποινα

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Δημήτριος Καλδίρης

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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