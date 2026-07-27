Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 28χρονος Αιγύπτιος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του νομικού Σταύρου Γεώργιου εντός του γραφείου του την περασμένη εβδομάδα.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος αμέσως μετά την απολογία του. Κατά πληροφορίες, έχει ήδη ομολογήσει τις πράξεις του ενώπιον των αστυνομικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι διαπληκτίστηκε με το θύμα και αφού τον χτύπησε πήρε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρήκε στο γραφείο και έφυγε.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα, διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων, κατά την προανακριτική απολογία του ο 28χρονος.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της κλοπής και της παράνομης διαμονή στη χώρα, ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο υπεράσπισης, Χρήστο Ψαρρά, η κατηγορία της κλοπής έχει μετατραπεί σε ληστεία η οποία αποτελεί κακούργημα.

Παράλληλα, σε βάρος του έχει εκτελεστεί και παλαιότερα ένταλμα σύλληψης για τις πράξεις της ασέλγειας ανήλικου και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών. Για αυτήν την υπόθεση ο κατηγορούμενος Αιγυπτιος επίσης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (27/7) προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε ο 28χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταυρού Γεωργίου, στο δικηγορικό του γραφείο επί της Γ’ Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του θύματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αφαίρεσε μόνο τον φορητό υπολογιστή, τον οποίο στη συνέχεια πούλησε έναντι 50 ευρώ στην περιοχή της Ομόνοιας, πριν μεταβεί σε νοσοκομείο. Ο ίδιος, πάντως, υποστήριξε ότι δεν αφαίρεσε ούτε το κινητό τηλέφωνο ούτε το πορτοφόλι του θύματος.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Όπως έδειξε και η ιατροδικαστική, δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο όργανο, αλλά δέχτηκε βροχή από βίαια χτυπήματα στον θώρακα και το κεφάλι από γροθιές -ίσως και κλωτσιές-, χτυπήματα με κάποιο βαρύ αντικείμενο και χτύπημα σε επιφάνεια, που του προκάλεσαν θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.