Χανιά: Ελεύθερος ο τοξικολόγος - Nέα προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιατροδικαστής

Οι δύο έχουν συλληφθεί για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις
Στην Εισαγγελία Χανίων βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η απολογία του τοξικολόγου στον ανακριτή Χανίων.
Ανακριτής και εισαγγελέας άφησαν τον τοξικολόγο ελεύθερο με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ.
Παράλληλα, ο ιατροδικαστής ζήτησε και έλαβε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί καθώς ο δικηγόρος του ανέλαβε την υπεράσπισή του μόλις χθες και δεν είχε προλάβει να μελετήσει τη δικογραφία.
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