Χανιά: Ελεύθερος ο τοξικολόγος - Nέα προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιατροδικαστής

Στην Εισαγγελία Χανίων βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η απολογία του τοξικολόγου στον ανακριτή Χανίων.

Ανακριτής και εισαγγελέας άφησαν τον τοξικολόγο ελεύθερο με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής ζήτησε και έλαβε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί καθώς ο δικηγόρος του ανέλαβε την υπεράσπισή του μόλις χθες και δεν είχε προλάβει να μελετήσει τη δικογραφία.

