Αγροτική έκθεση Χαλανδρίτσας AgreXa 2026 - Έρχεται από τις 03 έως 06 Σεπτεμβρίου - ΒΙΝΤΕΟ

Η Χαλανδρίτσα ετοιμάζεται να φορέσει και πάλι τα γιορτινά της, φιλοξενώντας τη φετινή Αγροτική Έκθεση AgreXa, έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα στη Δυτική Ελλάδα.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα σιτηρά, αναδεικνύοντας τη σημασία τους για την ελληνική γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την τοπική οικονομία. Η πλατφόρμα για υποβολή δηλώσεων συμμετοχής ανοίγει 10 Αυγούστου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου. Δήμος Ερυμάνθου, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Επιμελητήριο Αχαΐας ενώνουν δυνάμεις για μια αγροτική έκθεση θεσμό, με πολλαπλά οφέλη για τον τόπο.

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου (03 - 06 Σεπτεμβρίου 2026), οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σύγχρονα αγροτικά μηχανήματα, εξοπλισμό, τεχνολογίες και προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, ενώ δεκάδες εκθέτες από όλη τη χώρα θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους παραγωγούς, στοχευμένες ενότητες, παρουσιάσεις καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών, καθώς και δράσεις που προωθούν τη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την έρευνα και τη σύγχρονη τεχνολογία.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης θεματικές βραβεύσεις παραγωγών και αγροτικών επιχειρήσεων που διακρίθηκαν για το έργο τους, οι καθιερωμένες τιμητικές εκδηλώσεις για αριστούχους μαθητές και επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις. Με επισκεψιμότητα κατα μέσο όρο άνω των 30.000 επισκέπτών, η AgreXa συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο της ως μία από τις σημαντικότερες αγροτικές εκθέσεις της χώρας, προβάλλοντας τον πλούτο της ελληνικής γης και δίνοντας βήμα στις προοπτικές ανάπτυξης του αγροτικού κόσμου.