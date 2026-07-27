Κρούσματα σαλμονέλας στην Αττική - Εννέα άτομα στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Νίκαιας

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αττική.

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, χθες στο νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρθηκαν στα Επείγοντα εννέα περιστατικά σαλμονέλας, εκ των οποίων δύο παιδιά. Αντιμετωπίστηκαν, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, έφαγαν από κοινό μαγαζί εστίασης.

Το περιστατικό αυτό έρχεται δύο εβδομάδες μετά τα κρούσματα στη Λαμία όπου πάνω από 30 άτομα εντοπίστηκαν με σαλμονέλα από κοτόπουλο που κατανάλωσαν από πέντε διαφορετικά καταστήματα εστίασης.