Χατζηνάσιος και Κορκολής αυτή την Παρασκευή 31-7 στο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι» του Δήμου Καλαβρύτων

Η πρώτη από τις δυο μεγάλες συναυλίες του φετινού «Πολιτιστικού Καλοκαιριού» του Δήμου Καλαβρύτων έρχεται αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Πετμεζαίων στα Καλάβρυτα.

Δύο κορυφαίοι συνθέτες και πιανίστες, δύο σπουδαίες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής, συναντώνται επί σκηνής σε μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες, συγκίνηση και αγαπημένες μελωδίες.

Οι φετινές εκδηλώσεις, ως γνωστόν, είναι στο σύνολο τους αφιερωμένες στα 130 χρόνια του Οδοντωτού σιδηρόδρομου.

Προλογίζοντας το πρόγραμμα των φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι «τιμούμε με τον τρόπο αυτό μια σημαντική επέτειο για μια σιδηροδρομική υποδομή συνώνυμη της περιοχής μας και αναπόσπαστο στοιχείο της, ιστορικό και αναπτυξιακό. Και επιπλέον, διαμηνύουμε μέσα και απ’ τον φετινό κύκλο εκδηλώσεων ότι ο Οδοντωτός δεν είναι απλά μια αμαξοστοιχία σε ράγες, είναι πολύ περισσότερο πνεύμονας ζωής, ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Είναι κομμάτι της ταυτότητας μας το οποίο δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν ν’ ακυρώσει, καταργήσει ή συρρικνώσει».

Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΣ

Ο συνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος, δημιουργός τραγουδιών που σφράγισαν ολόκληρες γενιές, έχει χαρίσει στο ελληνικό τραγούδι ανεπανάληπτες επιτυχίες όπως τα «Ποιος να συγκριθεί μαζί σου», «Τι θέλεις να κάνω», «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο», «Τα γαλάζια σου γράμματα», «Αφιλότιμη», «Με λένε Γιώργο», «Να παίζει το τρανζίστορ», «Καμιά φορά» και «Κρίμα το μπόι σου» «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» .

Τραγούδια που ερμήνευσαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, όπως η Μαρινέλλα, ο Γιάννης Πάριος, η Δήμητρα Γαλάνη, η Βίκυ Μοσχολιού, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Στράτος Διονυσίου, ο Μανώλης Μητσιάς και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Ο Στέφανος Κορκολής, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες και ερμηνευτές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, έχει χαρίσει στο κοινό τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα. Ποιος δεν έχει τραγουδήσει τη «Σκόνη και Θρύψαλα», το εμβληματικό ντουέτο «Στους Πέντε Ανέμους», το «Με τη Φωνή του Φεγγαριού», το «Κάποιες Φορές» ή το «Σημάδι του Σκορπιού»

Παράλληλα, σπουδαίοι Έλληνες ερμηνευτές έδωσαν φωνή στις συνθέσεις του, με τον Δημήτρη Μητροπάνο να ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Θες» και «Σβήσε το Φεγγάρι», ενώ η Άλκηστις Πρωτοψάλτη σφράγισε με τη φωνή της τραγούδια όπως ο «Άγγελός μου» και το «Κάθε φορά που με κοιτάζεις». Τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό, άντεξαν στον χρόνο και συνεχίζουν να συγκινούν μέχρι σήμερα.

Μαζί τους εμφανίζονται η εξαιρετική Σοφία Μανουσάκη και ο Άγγελος Ανδριανός, δύο ερμηνευτές που με τη φωνή και την καλλιτεχνική τους παρουσία δίνουν νέα πνοή στις μεγάλες αυτές δημιουργίες.

Η ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη ξεχωρίζει όχι μόνο για την σπάνια φωνή της αλλά για την καλλιτεχνική της ταυτότητα και ποιότητα. Με ερμηνεία βαθιά, ώριμη και εκφραστική, αλλά ταυτόχρονα με δυναμική σκηνική παρουσία η Σοφία χαράζει ήδη την δική της ξεχωριστή πορεία στο σύγχρονο ελληνικό μουσικό στερέωμα.

Ο Άγγελος Ανδριανός με την εξαιρετική φωνή του θα ερμηνεύσει τεράστιες επιτυχίες που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Συντελεστές:

Γιώργος Χατζηνάσιος

Στέφανος Κορκολής

Σοφία Μανουσάκη

Άγγελος Ανδριανός.

Κιθάρες: Κωστής Πυρένης

Πνευστά: Ilia Samsonov

Μπουζούκι: Αλέξανδρος Ψωμόπουλος

Πλήκτρα: Σάββας Ρακιτζάκης

Ντραμς: Ορφέας Σιέρρας και

Μπάσο: Βίκτωρ Κουλουμπής

*Την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026 (9 μ.μ.), στην καθιερωμένη μεγάλη συναυλία που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών 1821, θα εμφανιστούν φέτος η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026» του Δήμου Καλαβρύτων στην ιστοσελίδα https://cul.kalavrita.gr/