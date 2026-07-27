Εξαμίλια Κορινθίας: Πώς έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο - Νεκρός 25χρονος εργαζόμενος, στο νοσοκομείο ένας ακόμη άνθρωπος

Στο νοσοκομείο Κορίνθου νοσηλεύεται άτομο που βρισκόταν σε παρακείμενη οικοδομή
Ένας νεαρός εργαζόμενος είναι το θύμα της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας το πρωί της Δευτέρας (27/7).
Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.
Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων. Λίγο πριν τις 15:00, η φωτιά εντός του εργοστασίου είχε τεθεί υπό έλεγχο.
Στον χώρο του εργοστασίου, βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και ένας οδηγός και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν βρεθεί όλοι σώοι, πλην του 25χρονου που εντοπίστηκε νεκρός.
Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένας ακόμη άνδρας εκτός εργοστασίου, που εκτελούσε εργασίες σε διπλανό οικόπεδο και δέχτηκε θραύσματα που εκσφενδονίστηκαν από την έκρηξη.
Δήμαρχος Κορίνθου: "Έχει σβήσει η φωτιά στο εργοστάσιο όμως είχαμε έναν νέο άνθρωπο νεκρό"
O Δήμαρχος Κορίνθου Νίκος Σταυρέλης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την φωτιά στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού η φωτιά ανέφερε ότι η έκρηξη ήταν πολύ μεγάλη και πως οι λαμαρίνες του εργοστασίου πετάχτηκαν σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο.
Όπως είπε «η φωτιά έχει σβήσει». Όσον αφορά τους εργαζομένους που ήταν στο σημείο κατά την διάρκεια της έκρηξης ανέφερε πως υπάρχει «ένας νεκρός ο οποίος είναι νεότατος, ενώ οι υπόλοιποι που ήταν στο σημείο διασώθηκαν». Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης ο κ. Σταυρέλης ανέφερε «ότι το μόνο που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έγινε έκρηξη σε μια από τις δεξαμενές ξυδιού».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr