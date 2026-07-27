Εξαμίλια Κορινθίας: Πώς έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο - Νεκρός 25χρονος εργαζόμενος, στο νοσοκομείο ένας ακόμη άνθρωπος

Ένας νεαρός εργαζόμενος είναι το θύμα της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας το πρωί της Δευτέρας (27/7).

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων. Λίγο πριν τις 15:00, η φωτιά εντός του εργοστασίου είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Στον χώρο του εργοστασίου, βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και ένας οδηγός και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν βρεθεί όλοι σώοι, πλην του 25χρονου που εντοπίστηκε νεκρός.

Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.