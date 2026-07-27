Καιρός: Αύριο η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας - Επιστρέφουν τα 38άρια και οι άνεμοι στο Αιγαίο

Ξηρός και ηλιόλουστος θα είναι τις επόμενες ημέρες ο καιρός, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε σήμερα ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί πως η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας ενώ τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα πέσει πριν φτάσει ξανά έως τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες 5 ημέρες θα είναι ο ξηρασία και ο ήλιος. Αφού η κακοκαιρία – express που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τη χώρα αποδυναμώθηκε, παρατηρήθηκε νέα, σταδιακή και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας η οποία θα κορυφωθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Από την Τετάρτη και την Πέμπτη θα υπάρξει νέα αποκλιμάκωση της ζέστης κυρίως στα ανατολικά και στην Αττική.

Λίγες μπόρες υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν στα βόρεια ορεινά, κατά τις απογευματινές ώρες.

Σχετικά με τους ανέμους, θα πνέουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, κατά τόπους.

Στον χάρτη που ανέβασε, φαίνεται πως η θερμοκρασία την Τρίτη θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου ενώ στη συνέχεια θα υποχωρήσει έως τους 32.

Από την επόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία θα αυξηθεί πάλι, φτάνοντας την Πέμπτη 6 Αυγούστου έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως η θερμοκρασία στις πεδινές κλειστές περιοχές μακριά από την θάλασσα θα είναι από 1 έως και 2 βαθμούς υψηλότερη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν έως 6 μποφόρ ενώ από αύριο 8 μποφόρ θα «χτυπήσουν» στο Αιγαίο.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

«Το βασικό χαρακτηριστικό του επόμενου πενθημέρου θα είναι ο γενικά ξηρός και ηλιόλουστος καιρός. Η θερμότερη ημέρα φαίνεται να είναι η Τρίτη 28 Ιουλίου, ενώ από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη θα υπάρξει αποκλιμάκωση της ζέστης κυρίως στα ανατολικά και στην Αττική. Οργανωμένες βροχές ή καταιγίδες δεν διακρίνονται παρά μόνο πολύ τοπικές απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά παραμένουν οριακά πιθανές.

Πολύ ισχυρά μελτέμια θα επικρατήσουν στο Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Την επόμενη εβδομάδα διαφαίνεται μια σταδιακή αισθητή κατά τόπους άνοδος της θερμοκρασίας».