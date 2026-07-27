Ηλεία: Νεκρός 63χρονος από ατύχημα με αλυσοπρίονο στις Ράχες Κρεστένων

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις Ράχες Κρεστένων, με έναν 63χρονο άνδρα να εντοπίζεται νεκρός στην αποθήκη του σπιτιού του το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, ο άτυχος άνδρας έφερε σοβαρό τραύμα κοντά στο λαιμό από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε έντονη και ανεξέλεγκτη αιμορραγία.

Τον 63χρονο βρήκε η κόρη του μέσα στην αποθήκη, χωρίς τις αισθήσεις του και μέσα σε λίμνη αίματος.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο περιστατικό.