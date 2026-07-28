Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Νταλίκες συνόδευσαν νιόπαντρο ζευγάρι

Αγρίνιο: Νταλίκες συνόδευσαν νιόπαντρο ζευγάρι

«Θορυβώδης» γάμος στο Αγρίνιο με αυξημένη... κίνηση αγάπης!

Στους κόμβους του Αγρινίου παρατηρήθηκε προ ημερών αυξημένη… κίνηση αγάπης!

Αιτία ένας ξεχωριστός γάμος. Ο Γιώργος Μυλωνάς παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα Μπακοχρήστου. Αυτοκινητιστές τρίτης γενιάς δεν γινόταν παρά να πάνε στην εκκλησία με το προσωπικό τους όχημα, δηλαδή τις νταλίκες.

Η νύφη και ο γαμπρός κατέφθασαν με τις νταλίκες τους, κορνάροντας χαμόγελα και μεταφέροντας το πιο πολύτιμο φορτίο, τον μικρό τους γιό Κωνσταντίνο, ο οποίος είχε και το προσωπικό του όχημα.

Αμέσως μετά το κομβόι της …χαράς, αποτελούμενο απο 22 νταλίκες, συνόδευσε στην εθνική τουςνιόπαντρους.

πηγη agriniopress

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αγρίνιο Γάμος Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u0391\u03b3\u03c1\u03af\u03bd\u03b9\u03bf","\u0393\u03ac\u03bc\u03bf\u03c2","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
839425
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις