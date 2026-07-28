Αγρίνιο: Νταλίκες συνόδευσαν νιόπαντρο ζευγάρι

Στους κόμβους του Αγρινίου παρατηρήθηκε προ ημερών αυξημένη… κίνηση αγάπης!

Αιτία ένας ξεχωριστός γάμος. Ο Γιώργος Μυλωνάς παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα Μπακοχρήστου. Αυτοκινητιστές τρίτης γενιάς δεν γινόταν παρά να πάνε στην εκκλησία με το προσωπικό τους όχημα, δηλαδή τις νταλίκες.

Η νύφη και ο γαμπρός κατέφθασαν με τις νταλίκες τους, κορνάροντας χαμόγελα και μεταφέροντας το πιο πολύτιμο φορτίο, τον μικρό τους γιό Κωνσταντίνο, ο οποίος είχε και το προσωπικό του όχημα.

Αμέσως μετά το κομβόι της …χαράς, αποτελούμενο απο 22 νταλίκες, συνόδευσε στην εθνική τουςνιόπαντρους.