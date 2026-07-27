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Όταν ο ουρανός της Πάτρας έγινε έργο τέχνης

Όταν ο ουρανός της Πάτρας έγινε έργο τέχνης

Φωτογραφία: Θανάσης Τζέλλος

Υπάρχουν στιγμές που αρκεί να σηκώσεις το βλέμμα ψηλά για να νιώσεις το μεγαλείο της φύσης. Στις 24 Ιουλίου, ο ουρανός πάνω από την Πάτρα χάρισε ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς τα σπάνια Mammatus (μαμματοειδή νέφη) σχημάτισαν ένα σκηνικό που έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματικό.

Οι χαρακτηριστικοί «σακουλιαστοί» σχηματισμοί, που εμφανίζονται συνήθως κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από ισχυρές καταιγίδες, προσέφεραν μια εικόνα μοναδικής φυσικής ομορφιάς, καθηλώνοντας όσους είχαν την τύχη να την αντικρίσουν.

Φωτογραφία: Θανάσης Τζέλλος

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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