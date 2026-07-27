Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη - Συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα (27/7) αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας (συμμορίας), τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις, καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, οι έρευνες έγιναν σε περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, με επίκεντρο το Χαράκι αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Αλαγνίου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά στο αδίκημα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των επιχειρήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα σε Κίσσαμο και Αμάρι και συνδέεται με τον σχεδιασμό για τον οποίο είχε μιλήσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχετικά με την αντιμετώπιση οργανωμένων ομάδων που δρουν στην Κρήτη.

Στο πλαίσιο αυτό οι αρχές έβαλαν στο στόχαστρο συγκεκριμένα άτομα που φέρονται να έχουν αναπτύξει εγκληματική δράση και παραβατικές συμπεριφορές σε βάρος κατοίκων της περιοχής.