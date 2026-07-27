Eπίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι - Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε άνδρα ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις γυναίκες στην περιοχή Πορτ ντε Κλισί του Παρισιού σήμερα, Δευτέρα, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο δράστης επιτέθηκε στις τρεις γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια κουζίνας. Οι δύο γυιναίκες έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη

Ο Νουνιέζ δήλωσε επίσης ότι ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

«Του αποδίδω τα εύσημα. Επέδειξε μεγάλο θάρρος», δήλωσε ο Νουνιέζ, αναφερόμενος στον αστυνομικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης ή την ταυτότητα του δράστη.

Τα δε κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εξακριβώσουν την ταυτότητα του δράστη, καθώς οι δηλώσεις του κατά τη σύλληψή του ήταν «ασυνάρτητες» και δεν επέτρεψαν την άμεση ταυτοποίησή του.