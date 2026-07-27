Πάτρα: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος για διάθεση αλκοόλ σε τρεις ανήλικους

Στη σύλληψη του υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε παραλιακή περιοχή της Πάτρας προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Σε βάρος του αλλοδαπού άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., επέτρεψε την πώληση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε τρεις ανήλικους, χωρίς προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος της ηλικίας τους.

Το περιστατικό διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια στοχευμένου αστυνομικού ελέγχου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε παραλιακή περιοχή της Πάτρας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται το φετινό καλοκαίρι για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Αντίστοιχες υποθέσεις έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα τόσο στην Πάτρα όσο και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αυξημένη αστυνομική επιτήρηση.