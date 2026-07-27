Αχαΐα: Συνελήφθησαν ένα αγόρι και ένα κορίτσι για άγρια επίθεση σε ανήλικη μέσα σε δομή φιλοξενίας

Δύο ανήλικοι, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας για υπόθεση ξυλοδαρμού ανήλικης, η οποία σημειώθηκε σε δομή φιλοξενίας στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξύβριση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όταν οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να επιτέθηκαν στην ανήλικη. Ειδικότερα, η ανήλικη κατηγορούμενη φέρεται να τη χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας της σωματικές βλάβες, ενώ ο δεύτερος ανήλικος τής έριξε υγρό σαπούνι στα μάτια, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας.

Η τραυματισμένη ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου νοσηλεύτηκε για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η προανάκριση ολοκληρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας – Παράλληλη Έδρα Αιγιαλείας.