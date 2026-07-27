Αιγιάλεια: Τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν με πέτρες σε ανήλικο -Τραυματίστηκε στο πόδι

Δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σχημάτισαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας σε βάρος τριών 18χρονων και ακόμη ενός συνεργού τους, έπειτα από περιστατικό βίας με θύμα ανήλικο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή της Αιγιάλειας, όταν οι τέσσερις νεαροί φέρονται να επιτέθηκαν από κοινού στον ανήλικο.

Κατά την επίθεση, οι δράστες φέρονται να πέταξαν πέτρες εναντίον του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο πόδι.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.