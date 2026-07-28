Καιρός: Μετά το φθινόπωρο και πάλι… καλοκαίρι – Άνοδος θερμοκρασίας και μελτέμια

Μετά το φθινοπωρινό διάλλειμα της Παρασκευής και του Σαββάτου με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις, το καλοκαίρι επιστρέφει και μαζί του η ζέστη.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, το επόμενο δεκαήμερο, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και ξηρές συνθήκες.

Η υψηλότερη θερμοκρασία αναμένεται την Πέμπτη 6 Αυγούστου με 37 βαθμούς, ενώ σήμερα Τρίτη αναμένονται 35 βαθμοί και την Τετάρτη 34 βαθμοί.

Η θερμοκρασία ημέρα προς ημέρα

28/7: 35 βαθμοί

29/7: 34 βαθμοί

30/7: 32 βαθμοί

31/7: 32 βαθμοί

1/8: 32 βαθμοί

2/8: 33 βαθμοί

3/8: 34 βαθμοί

4/8: 35 βαθμοί

5/8: 36 βαθμοί

6/8: 37 βαθμοί