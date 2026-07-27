Κορινθία: Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια - Ένας νεκρός

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του
Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.
Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 10 οχήματα καθώς και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv, ένας εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Λίγο αργότερα, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το εργοστάσιο καίγεται ολοσχερώς.
Στο σημείο σημειώνονται συνεχώς εκρήξεις.
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