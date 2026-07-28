Οδύσσεια: Σάλος με την πειρατική «κόπια» στο Χ

Μια υψηλής ποιότητας (HD) πειρατική έκδοση της νέας ταινίας « Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν διέρρευσε παράνομα στο X, συγκεντρώνοντας πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις 2,5 ώρες προτού αφαιρεθεί.

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Universal Pictures, η οποία ενεργοποίησε αμέσως τα πρωτόκολλα πνευματικής ιδιοκτησίας για να κατεβάσει το περιεχόμενο

Η πειρατική έκδοση της ταινίας έγινε viral το Σαββατοκύριακο, αφού ένας λογαριασμός που συνδέθηκε με αυτήν έλεγε «Κάποιος ανέβασε ολόκληρη την ταινία 'The Odyssey' στο X. Μπορείτε να το πιστέψετε;». Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν σημείωσε μεγάλη επιτυχία στα box office και τους κριτικούς από την κυκλοφορία της στις αρχές Ιουλίου, εξασφαλίζοντας διθυραμβικές κριτικές. Δεν είναι γνωστό πώς αποκτήθηκε η bootleg εκδοχή της σχεδόν τριών ωρών ταινίας.

Η διαρροή πάντως δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της ταινίας «Οδύσσεια» στο box office. Τα παγκόσμια έσοδα της ταινίας έχουν αυξηθεί στα 640 εκατομμύρια δολάρια, αφού στις ΗΠΑ είχε εισπράξεις 87 εκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας της , μια πτώση 30% σε σχέση με το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί ένδειξη της δύναμής της στη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά στον κόσμο με βάση τα έσοδα.

Σε ανακοίνωσή της, η Universal ανέφερε: «Γνωρίσαμε την μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση της ταινίας και αμέσως ξεκινήσαμε πρωτόκολλα αφαίρεσης. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και θα ασκήσουμε όλα τα κατάλληλα ένδικα μέσα για την προστασία του περιεχομένου και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας».

Ο Μασκ, ιδιοκτήτης του X, υπήρξε σφοδρός επικριτής της Οδύσσειας, χρησιμοποιώντας τις επιλογές ηθοποιών - όπως η μαύρη ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένη της Τροίας - για να καταγγείλει για μία ακόμη φορά τη woke κουλτούρα μέσω του δικού του λογαριασμού X. Την περασμένη εβδομάδα, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Grok Imagine για να κάνει μια «ιστορικά ακριβή» διασκευή του έπους του Ομήρου.

Ο ίδιος ο Νόλαν επιλέγει να αγνοεί τον θόρυβο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εμπιστευόμενος αποκλειστικά το καλλιτεχνικό του όραμα.: «Αυτές οι συζητήσεις που συμβαίνουν πριν ο κόσμος δει την ταινία είναι πάντα άσχετες, επειδή κανείς από αυτούς που τις κάνουν δεν ξέρει ακόμα τι πραγματικά είναι η ταινία» έχει δηλώσει μεταξύ άλλων.