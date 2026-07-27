Η Μπέσσυ Αργυράκη στον Κήπο του Royal την Παρασκευή 31 Ιουλίου

Το Royal Theater | Bar | Restaurant υποδέχεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου, στις 22:00, μία από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές ερμηνεύτριες της ελληνικής μουσικής, τη Μπέσσυ Αργυράκη, για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική βραδιά γεμάτη ρυθμό, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες.

Με μια σπουδαία πορεία που μετρά δεκαετίες, η Μπέσσυ Αργυράκη έχει αφήσει το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία, χαρίζοντας τραγούδια που εξακολουθούν να αγαπιούνται μέχρι σήμερα, όπως τα «Κορμί και Αλάτι», «Μια Θάλασσα Γαλάζια», «Μεγάλη Στιγμή», «Σκόρπια Φιλιά», «Ακατάλληλο για Ανηλίκους» και πολλά ακόμη.

Παράλληλα, η πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια έχει διακριθεί σε διεθνή φεστιβάλ τραγουδιού, ενώ η εντυπωσιακή φωνητική της έκταση και η ξεχωριστή σκηνική της παρουσία την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο αγαπητές εκπροσώπους της ελληνικής pop μουσικής. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει, εκτός από τις δικές της διαχρονικές επιτυχίες, αγαπημένα ξένα τραγούδια από καλλιτέχνες όπως οι ABBA, Gloria Gaynor, Bonnie Tyler, Donna Summer και Dolly Parton, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία, χορό και διασκέδαση.

Μαζί της θα εμφανιστεί ο Δημήτρης Κικλής στο πιάνο και τη φωνή.

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν το μοναδικό Dinner & Live Music Experience του Royal, με απεριόριστα κρεατικά και απεριόριστο πλούσιο μπουφέ, σε έναν από τους πιο όμορφους καλοκαιρινούς χώρους της Πάτρας.

Παρασκευή 31 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 22:00

Royal Theater | Bar | Restaurant

Κρατήσεις: 2611 810 524