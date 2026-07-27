Επιμελητήριο Αχαΐας: Μεγάλη συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία στο πλαίσιο του DRIVE SAFE ACHAIA 2026

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στην έδρα του, στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης της πρωτοβουλίας DRIVE SAFE ACHAIA 2026.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Η ανταπόκριση των μελών του Επιμελητηρίου, των επαγγελματιών και των πολιτών ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με τη μεγάλη συμμετοχή να επιβεβαιώνει το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης που διακρίνει την τοπική κοινωνία.

Η δράση είχε ως στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα και αναδεικνύοντας τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας ως πράξης προσφοράς ζωής.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν στην αιμοδοσία, καθώς και προς την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και το προσωπικό της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για την άψογη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης.

Η σημερινή ανταπόκριση αποτελεί ισχυρό μήνυμα ότι η εθελοντική προσφορά και η συνεργασία των φορέων μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Το Επιμελητήριο Αχαΐας θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την πρόληψη και την έμπρακτη στήριξη του συνανθρώπου".