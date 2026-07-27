Πάτρα: Αύριο η κηδεία του Γιώργου Αβραμόπουλου που σκοτώθηκε στο τροχαίο της Κανελλοπούλου

Βαρύ είναι το πένθος στην Πάτρα για τον χαμό του Γιώργου Αβραμόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Κανελλοπούλου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον 50χρονο.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Λεμονιά και την κόρη τους Μαρία, καθώς και όλους όσοι τον αγάπησαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Γιώργος Αβραμόπουλος εργαζόταν στον Δήμο Πατρέων, στην Υπηρεσία Καθαριότητας και συγκεκριμένα στον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, ενώ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του. Ο τραγικός θάνατός του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με συλλυπητήρια μηνύματα να εκδίδουν ο Δήμος Πατρέων και το Σωματείο Οδηγών, Χειριστών και λοιπών υπαλλήλων του Δήμου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση της μοτοσικλέτας που οδηγούσε με διερχόμενο Ι.Χ. εξακολουθούν να διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.