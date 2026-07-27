Κολυδάς: Το φετινό καλοκαίρι ανέτρεψε ένα εντυπωσιακό σερί στον καιρό

Μια ιδιαίτερα σπάνια εικόνα για τα δεδομένα της μέσης του καλοκαιριού παρουσιάζει ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, η επικράτηση της “Κατηγορίας 2” (μέση επικινδυνότητα) σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας στα τέλη Ιουλίου συνιστά εξαιρετικά ασυνήθιστο φαινόμενο. Όπως επισημαίνει, από το 2020 έχει να καταγραφεί τόσο χαμηλός δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών στην “καρδιά” της θερινής περιόδου.

Ανατρέχοντας στα μετεωρολογικά δεδομένα των τελευταίων ετών, ο κ. Κολυδάς εξήγησε πως το πλησιέστερο ανάλογο παράδειγμα εντοπίζεται στο πενθήμερο μεταξύ 16 και 20 Ιουλίου του 2020, με αποκορύφωμα τη 18η Ιουλίου εκείνου του έτους.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει, ακόμη και τότε το φαινόμενο είχε καταγραφεί στα μέσα του μήνα και όχι ακριβώς στην εκπνοή του Ιουλίου, γεγονός που κάνει τη σημερινή εικόνα ακόμη πιο αξιοσημείωτη.

«Η σημερινή σχεδόν καθολική Κατηγορία 2 στις 27 Ιουλίου 2026 είναι πολύ ασυνήθιστη για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού. Το πλησιέστερο προηγούμενο είναι το πενθήμερο 16–20 Ιουλίου 2020, ειδικά η 18η Ιουλίου 2020 , όχι όμως ακριβώς στα τέλη του μήνα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς.