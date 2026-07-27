Επεισόδιο σε πτήση Ηράκλειο - Παρίσι: Συνελήφθη 46χρονη που έκανε «άνω κάτω» το αεροπλάνο

Αναστάτωση σε πτήση με προορισμό το Παρίσι, λίγο πριν την απογείωσή της από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όταν μία 46χρονη προκάλεσε επεισόδιο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από την ΕΛΑΣ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», ενώ το αεροσκάφος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για τη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το cretalive, η 46χρονη υπήκοος Γαλλίας, φέρεται να επέδειξε επιθετική και απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε συνεπιβάτες και προς μέλη του πληρώματος, προκαλώντας αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος.

Το πλήρωμα ειδοποίησε άμεσα την ΕΛΑΣ και αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή της.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της τάξης, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη δικαστική διαδικασία.