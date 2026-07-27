Έφοδος του ελληνικού FBI σε Αχαΐα και Ηλεία - Στο στόχαστρο κυκλώματα της νύχτας

Αστυνομικοί του ελληνικού FBI έκαναν νυχτερινό «ντου» σε Ηλεία και Αχαΐα, βάζοντας στο «μικροσκόπιο» ανθρώπους της νύχτας που εκβίαζαν καταστηματάρχες νυχτερινών κέντρων, τοποθετώντας εκρηκτικούς μηχανισμούς και ξυλοκοπώντας ιδιοκτήτες.

Η έρευνα στην Ηλεία

Σύμφωνα με το patrisnews.com, λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7), στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έκαναν αιφνιδιαστικά την εμφάνισή τους στην Κουρούτα, προκαλώντας συναγερμό στα καταστήματα και αναστάτωση στους θαμώνες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα, με τη συμμετοχή επιχειρησιακής ομάδας της ΔΑΟΕ και κλιμακίου του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν συντονισμένα, εισήλθαν σε δύο καταστήματα της παραλιακής ζώνης και προχώρησαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους προσώπων και χώρων.

«Σήκωσαν» έξι άνδρες από τα καταστήματα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν έξι άνδρες, οι οποίοι προσήχθησαν στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με Αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί δεν κινήθηκαν τυχαία καθώς φέρονται να είχαν στοχεύσει συγκεκριμένα πρόσωπα που διατηρούσαν εμφανή παρουσία στα καταστήματα και ήταν γνωστά στους κύκλους της νυχτερινής ζωής του νομού.

Κοκαΐνη και κάνναβη στα ευρήματα

Κατά τους σαρωτικούς ελέγχους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και χασίς.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθεί σε ποιον ανήκαν οι ναρκωτικές ουσίες, πώς βρέθηκαν στους χώρους που ελέγχθηκαν και εάν προκύπτουν ευθύνες για κάποιο από τα πρόσωπα που προσήχθησαν.

Είχε προηγηθεί σαρωτική επιχείρηση στην Πάτρα

Η έρευνα στην Κουρούτα δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός. Λίγες ώρες νωρίτερα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη οργανωμένη επιχείρηση στην Πάτρα, με τη συνδρομή επιχειρησιακών δυνάμεων και αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε έξι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά επτά άτομα, πέντε Έλληνες και δύο αλλοδαποί.

Τέσσερα από τα πρόσωπα αυτά προσήχθησαν, ενώ ο ένας αλλοδαπός συνελήφθη, καθώς από τον έλεγχο φέρεται να προέκυψε ότι είχε χαρακτηριστεί ανεπιθύμητος στη χώρα.

Για τον δεύτερο αλλοδαπό εξετάζεται το ενδεχόμενο να κινηθεί η διαδικασία διοικητικής απέλασης, ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου των εγγράφων και του καθεστώτος παραμονής του.

Πόλεμος για τον έλεγχο της νύχτας

Οι διαδοχικές επιχειρήσεις σε Πάτρα και Κουρούτα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχονται έπειτα από μια σειρά σοβαρών περιστατικών που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο μήνα σε Πάτρα, Ρίο και Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο τα περιστατικά αυτά συνδέονται με αντιπαραθέσεις μεταξύ ομάδων που επιχειρούν να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν τον έλεγχο σε καταστήματα, υπηρεσίες «προστασίας» και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νυχτερινή διασκέδαση.