Πάτρα: Νέο πάρκινγκ 500 θέσεων στον Άγιο Διονύσιο- Σχέδιο αξιοποίησης και για τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό

Μια διπλή παρέμβαση, η οποία μπορεί να προσθέσει νέες θέσεις στάθμευσης στην Πάτρα και, ταυτόχρονα, να δώσει ξανά ζωή σε ένα σημαντικό κτίριο της σιδηροδρομικής ιστορίας της πόλης, δρομολογεί ο Δήμος Πατρέων, στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου.

Στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης, περιλαμβάνεται η έγκριση της μίσθωσης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ έκτασης 15.355 τ.μ., μαζί με το κεντρικό διατηρητέο κτίριο του παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγίου Διονυσίου. Στην ίδια συνεδρίαση εισάγεται και η επαναμίσθωση του υπόγειου στεγασμένου πάρκινγκ της πλατείας Δροσοπούλου.

Μιλώντας στο thebest.gr, ο αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Η/Μ, Έργων Υποδομής και Προγραμματισμού, Απόστολης Αγγελής, αναφέρει ότι ο πρώτος στόχος της συμφωνίας με τη ΓΑΙΑΟΣΕ είναι η αξιοποίηση της μεγάλης έκτασης ως δημοτικού χώρου στάθμευσης, με το αρχικό μισθωτήριο να αφορά 15 χρόνια. «Εμείς θέλουμε κυρίως τον χώρο, για να είμαστε ξεκάθαροι, τον οποίο θα κάνουμε πάρκινγκ. Από εκεί και πέρα, ο χώρος είναι μαζί με το κτίριο και θα αξιοποιήσουμε και το κτίριο, για να το χρησιμοποιήσουμε για πολιτιστικούς σκοπούς», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελή, ο ακριβής αριθμός των θέσεων θα εξαρτηθεί από την τελική διαμόρφωση της έκτασης, καθώς προβλέπονται οι απαραίτητες προσβάσεις, εγκαταστάσεις και χώροι πρασίνου. Στην υφιστάμενη κατάσταση, υπάρχει χώρος για περίπου 150 με 200 θέσεις, ενώ η πρώτη εκτίμηση, μετά την αξιοποίηση του χώρου, κάνει λόγο για 500 θέσεις στάθμευσης.

Η παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία περιφερειακών πάρκινγκ, από τα οποία οι πολίτες θα μπορούν να συνεχίζουν τη διαδρομή τους προς το κέντρο με μικρά δημοτικά ηλεκτρικά οχήματα. «Αυτό εντάσσεται σε εκείνο που έχουμε πει, ότι αναζητούμε χώρους στάθμευσης. Σε συνδυασμό με τα mini bus θα δημιουργηθεί η δημοτική συγκοινωνία μέσα στο κέντρο. Θα δώσει ανάσα και θα μπορεί να μεταφέρει τον κόσμο από τα πάρκινγκ στο κέντρο», επισημαίνει ο αντιδήμαρχος.

Στο συγκεκριμένο δίκτυο εντάσσονται οι χώροι στάθμευσης του Αγίου Διονυσίου, Καλετζιώτη, Τερψιθέας και ο νέος χώρος δίπλα στο Έλος της Αγυιάς.

Ξεχωριστό τμήμα της μίσθωσης αποτελεί το κεντρικό διατηρητέο κτίριο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, επί της οδού Αθηνών. Στόχος του Δήμου η αποκατάσταση και επανάχρησή του, ως χώρου πολιτισμού, με δυνατότητα φιλοξενίας δημοτικών δράσεων και δραστηριοτήτων πολιτιστικών συλλόγων.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που φιλοξενείται στο αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών, το κτίριο συνδέεται με την πρώτη περίοδο ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, μεταξύ 1882 και 1890. Η άφιξη του τρένου από την Αθήνα στην Πάτρα τοποθετείται στο 1887, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά την ανάπτυξη της περιοχής του Αγίου Διονυσίου, τη λειτουργία του λιμανιού και την εμπορική ζωή της πόλης.

Το συγκρότημα αποτελεί κομμάτι της νεότερης βιομηχανικής και συγκοινωνιακής κληρονομιάς της Πάτρας. Το κτίριο προστατεύεται ως διατηρητέο, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε επέμβαση θα πρέπει να γίνει βάσει ειδικών αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών και με τις απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το πάρκινγκ Δροσοπούλου

Το δεύτερο θέμα αφορά το υπόγειο στεγασμένο πάρκινγκ κάτω από την πλατεία Δροσοπούλου, στη συμβολή των οδών Σανταρόζα, Άστιγγος και Νόρμαν. «Είχε λυθεί η σύμβαση πριν από λίγο καιρό και τώρα θα το ξαναμισθώσουμε», δηλώνει Απόστολης Αγγελής. Ο χώρος έχει επιφάνεια 2.315 τ.μ. και δυναμικότητα περίπου 132 αυτοκινήτων.