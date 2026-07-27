Must see το Platforms Project: Θα πάμε οπωσδήποτε το Σεπτέμβριο στο Καπνεργοστάσιο!

Με 1100 καλλιτέχνες, η μεγαλύτερη διεθνής εικαστική έκθεση της ανεξάρτητης σκηνής στην Ελλάδα

Το Platforms Project – Independent Art Fair είναι η μεγαλύτερη διεθνής εικαστική έκθεση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής στην Ελλάδα. Από τις ελάχιστες διοργανώσεις παγκοσμίως που επικεντρώνονται αποκλειστικά σε καλλιτεχνικές πλατφόρμες και συλλογικότητες, επιστρέφει από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218, Αθήνα),αποτελώντας σημείο συνάντησης και εικαστικής δημιουργίας.

Για 14 συνεχή χρόνια, το Platforms Project δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα σε καλλιτέχνες, επιμελητές, θεωρητικούς και ανεξάρτητες πρωτοβουλίες από όλο τον κόσμο. Αποτελεί έναν διεθνή χώρο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και ανάπτυξης συνεργασιών, όπου αναδεικνύονται οι σύγχρονες μορφές συλλογικής καλλιτεχνικής πρακτικής και καλλιεργούνται σταθεροί δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές καλλιτεχνικές κοινότητες. Μέσα από αυτή τη διαρκή διαδικασία ανταλλαγής και δικτύωσης, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ζωντανού διεθνούς δικτύου που ενισχύει τη σύγχρονη ανεξάρτητη καλλιτεχνική δημιουργία.