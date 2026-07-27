Must see το Platforms Project: Θα πάμε οπωσδήποτε το Σεπτέμβριο στο Καπνεργοστάσιο!

Με 1100 καλλιτέχνες, η μεγαλύτερη διεθνής εικαστική έκθεση της ανεξάρτητης σκηνής στην Ελλάδα
Το Platforms Project – Independent Art Fair είναι η μεγαλύτερη διεθνής εικαστική έκθεση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής στην Ελλάδα.
Από τις ελάχιστες διοργανώσεις παγκοσμίως που επικεντρώνονται αποκλειστικά σε καλλιτεχνικές πλατφόρμες και συλλογικότητες, επιστρέφει από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218, Αθήνα),αποτελώντας σημείο συνάντησης και εικαστικής δημιουργίας.
Για 14 συνεχή χρόνια, το Platforms Project δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα σε καλλιτέχνες, επιμελητές, θεωρητικούς και ανεξάρτητες πρωτοβουλίες από όλο τον κόσμο. Αποτελεί έναν διεθνή χώρο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και ανάπτυξης συνεργασιών, όπου αναδεικνύονται οι σύγχρονες μορφές συλλογικής καλλιτεχνικής πρακτικής και καλλιεργούνται σταθεροί δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές καλλιτεχνικές κοινότητες. Μέσα από αυτή τη διαρκή διαδικασία ανταλλαγής και δικτύωσης, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ζωντανού διεθνούς δικτύου που ενισχύει τη σύγχρονη ανεξάρτητη καλλιτεχνική δημιουργία.
To Platforms Project 2026 θα παρουσιαστεί φέτος για τρίτη χρονιά στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων με ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες. Ο χώρος του Καπνεργοστασίου της Βουλής των Ελλήνων διατίθεται για το Platforms Project 2026 – Independent Art Fair με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2026 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.
Το Platforms Project 2026 θα παρουσιάσει 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες από 22 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Φινλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστραλία, Κορέα, Πολωνία, Βέλγιο, Τουρκία, Ιρλανδία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αλβανία, Κολομβία, Ιαπωνία και Ρουμανία) με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.100 καλλιτεχνών.
Παράλληλα με την έκθεση στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων θα πραγματοποιηθεί η έκθεση «M#3, Moments, Meetings, Memories» στον εκθεσιακό χώρο Λόφος art project με καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο Platforms Project τα προηγούμενα έτη, σε επιμέλεια των Liesbeth Bos και Konstantin Economou.
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