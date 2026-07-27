Ποιες είναι οι επικίνδυνες διαβάσεις της Πάτρας- Τα σημεία που χτυπάνε κόκκινο

Σημεία στα οποία ο πεζός αναζητά μάταια μια ασφαλή δίοδο, αυτοκίνητα σταθμευμένα μέχρι τη γωνία των διασταυρώσεων και φυλλωσιές που κρύβουν φανάρια και πινακίδες συνθέτουν έναν προβληματικό χάρτη καθημερινής μετακίνησης στην Πάτρα.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί γνωρίζουν ίσως καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τις δυσκολίες του οδικού δικτύου, καθώς κινούνται επί πολλές ώρες καθημερινά σε ολόκληρη την πόλη. Ο πρόεδρος των ταξί Πάτρας, Γιώργος Σίδερης, μιλώντας στο thebest.gr, ξεχωρίζει ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον κυκλικό κόμβο στην πλατεία Γεωργίου Παπανδρέου, στην περιοχή του Ψαροφαΐου.

«Στην πλατεία Παπανδρέου δεν υπάρχει διάβαση πουθενά. Οι μοναδικές διαβάσεις που υπάρχουν είναι στα φανάρια, στη συμβολή Ελευθερίου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπανδρέου. Ο κόμβος που έχουν κάνει στην πλατεία δεν έχει διάβαση πουθενά για πεζούς. Πουθενά. Δεν έχουν αφήσει κενό», επισημαίνει. Όπως εξηγεί, διαφορετική είναι η κατάσταση στη συμβολή της Γεωργίου Παπανδρέου με την Ακρωτηρίου, όπου υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση και προβλεπόμενη διέλευση πεζών. Το πρόβλημα, όπως λέει, εντοπίζεται στον νέο κυκλικό κόμβο, τον οποίο οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πλατείας αναγκάζονται να διασχίζουν χωρίς οριοθετημένη διάβαση.

«Όπου έχει φανάρι, υπάρχει διάβαση»

Ο πρόεδρος των ταξί διαφοροποιεί την εικόνα στα μεγάλα, σηματοδοτούμενα σημεία της πόλης. Για την Κανελλοπούλου, κοντά στο Έλος της Αγυιάς, αλλά και για τη Νέα Εθνική Οδό, προς Αγυιά και Μποζαΐτικα, σημειώνει ότι οι διαβάσεις βρίσκονται στα φανάρια και ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η τήρηση του ερυθρού σηματοδότη. «Στην Κανελλοπούλου έχει διάβαση γιατί έχει φανάρι. Το κόκκινο σε υποχρεώνει να σταματήσεις. Και στη Νέα Εθνική Οδό, όπου υπάρχουν φανάρια, υπάρχουν και διαβάσεις. Είναι κόκκινο το φανάρι, θα σταματήσεις, τελείωσε», λέει.

Η αναφορά στην Κανελλοπούλου γίνεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη χρονική συγκυρία. Στις 26 Ιουλίου σημειώθηκε θανατηφόρα σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στη στροφή, στο ύψος του Έλους της Αγυιάς. Πρόκειται για τροχαίο που δεν συνδέεται με διάβαση πεζών, επαναφέρει όμως με τον πιο τραγικό τρόπο τη συζήτηση για τις ταχύτητες και τη συνολική οδική ασφάλεια στον συγκεκριμένο άξονα. Το πρόβλημα, κατά τον κ. Σιδέρη, αρχίζει κυρίως εκεί όπου τελειώνει η φωτεινή σηματοδότηση: «Όπου έχει φανάρια, έχει και διάβαση. Το θέμα είναι στα σημεία όπου δεν υπάρχουν φανάρια. Εκεί, συχνά, δεν υπάρχουν ούτε διαβάσεις».

Μία ακόμη καθημερινή παγίδα είναι η στάθμευση οχημάτων πολύ κοντά στις γωνίες. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα δημιουργούν ένα «τείχος» ανάμεσα στον πεζό και τον οδηγό, ο πρώτος αναγκάζεται να βγει μέσα στο οδόστρωμα για να ελέγξει την κυκλοφορία και ο δεύτερος τον αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή. «Η στάθμευση στις γωνίες είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει γωνία όπου να μην υπάρχει παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Ανεβαίνουν ακόμα και πάνω στα πεζοδρόμια. Υπάρχει κίνδυνος», τονίζει ο πρόεδρος των ταξί.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο για γονείς με παιδικά καρότσια, ηλικιωμένους και άτομα με κινητικές δυσκολίες, καθώς αρκετές φορές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ούτε το πεζοδρόμιο ούτε τις ράμπες.

Φανάρια και STOP πίσω από τις φυλλωσιές

Στον κατάλογο των επικίνδυνων σημείων προστίθεται και η ανεξέλεγκτη βλάστηση. Ο κ. Σίδερης αναφέρει ως χαρακτηριστική περίπτωση τη συμβολή της Αγίου Ανδρέου με τη Γούναρη, κοντά στο περίπτερο. «Πολλές φορές τα δέντρα κρύβουν τα φανάρια και τα STOP. Τώρα δεν τα έχουν κλαδέψει. Η μουριά στην Αγίου Ανδρέου και Γούναρη κρύβει το φανάρι. Υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους», αναφέρει.

Παράλληλα, σε διασταυρώσεις της Πάτρας έχει καταγραφεί το φαινόμενο του «παράλληλου πράσινου», με τους πεζούς και τα οχήματα που στρίβουν να λαμβάνουν ταυτόχρονα πράσινο. Όταν σε αυτήν την εικόνα προστεθούν η περιορισμένη ορατότητα, η παράνομη στάθμευση και οι σβησμένες διαγραμμίσεις, η ασφαλής διέλευση του πεζού μετατρέπεται σε καθημερινή δοκιμασία.

Το ζήτημα δεν περιορίζεται σε μία ή δύο διασταυρώσεις. Διαβάσεις που απουσιάζουν, σημάδια που έχουν ξεθωριάσει, αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια και σήματα κρυμμένα πίσω από δέντρα σχηματίζουν ένα πλέγμα μικρών αλλά σοβαρών κινδύνων.

Ως σημεία αυξημένου κινδύνου μπορούν να καταγραφούν:

* Οι διαβάσεις κατά μήκος της οδού Κανελλοπούλου, ιδιαίτερα κοντά στο Έλος της Αγυιάς. Η μεγάλη ταχύτητα, οι στροφές και η περιορισμένη ορατότητα αυξάνουν τον κίνδυνο.

* Η συμβολή Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου, ένας πολυσύχναστος κόμβος με πολλές διαφορετικές κινήσεις οχημάτων, δικύκλων και πεζών.

* Οι διαβάσεις στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών, κυρίως στα σημεία των Μποζαϊτίκων και της Αγυιάς, όπου οι υψηλές ταχύτητες δυσκολεύουν τη διέλευση.

* Οι διαβάσεις της Ακτής Δυμαίων, ειδικά στις συμβολές με Παπαφλέσσα, Ανθείας και Ελευθερίου Βενιζέλου. Η συνεχής ροή οχημάτων και η κίνηση βαρέων οχημάτων δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για τους πεζούς.

* Η συμβολή Όθωνος Αμαλίας και Γούναρη, με πυκνή κυκλοφορία, λεωφορεία και οχήματα που στρίβουν ενώ κινούνται πεζοί.

* Οι διαβάσεις στις κεντρικές διασταυρώσεις της Κορίνθου με Γούναρη, Αγίας Σοφίας και Ερμού. Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί το λεγόμενο «παράλληλο πράσινο», όταν πεζοί και οχήματα που στρίβουν λαμβάνουν ταυτόχρονα πράσινο.

* Η Έλληνος Στρατιώτου, ιδιαίτερα στις συμβολές με Αγίας Σοφίας, Λευκωσίας και Λάρνακας.

* Το οδικό δίκτυο από Συχαινά προς Βούντενη, Μπάλλα και Βελβίτσι, ειδικά κοντά σε σχολεία. Σε αρκετά σημεία καταγράφονται ανύπαρκτες ή σβησμένες διαβάσεις, ελλιπής φωτισμός και απουσία πεζοδρομίων.