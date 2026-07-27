Την Τρίτη η κηδεία του Τζων Τίκη, η ανακοίνωση των παιδιών του

Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Ελληνοαυστραλού τραγουδιστή Τζων Τίκη, όπως ανακοίνωσαν τα παιδιά του.

Οι κόρες του, Άντζελα και Ανίτα, μέσα από ανάρτηση στο προφίλ του πατέρα τους στο Facebook, ανέφεραν πως η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η ανάρτηση αναφέρει αναλυτικά: «Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας. Όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους».