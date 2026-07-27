Την Τρίτη η κηδεία του Τζων Τίκη, η ανακοίνωση των παιδιών του

Η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή έγινε γνωστή έπειτα από ανάρτηση που έκαναν οι κόρες του, Άντζελα και Ανίτα, την Παρασκευή 24 Ιουλίου
Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Ελληνοαυστραλού τραγουδιστή Τζων Τίκη, όπως ανακοίνωσαν τα παιδιά του.
Οι κόρες του, Άντζελα και Ανίτα, μέσα από ανάρτηση στο προφίλ του πατέρα τους στο Facebook, ανέφεραν πως η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα, στις 12:00 το μεσημέρι.
Η ανάρτηση αναφέρει αναλυτικά: «Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας. Όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους».
Οι κόρες του ήταν εκείνες που έκαναν γνωστή την είδηση για τον θάνατο του τραγουδιστή στην Ελλάδα την Παρασκευή 24 Ιουλίου μέσα από μία ακόμη ανάρτηση στην οποία έγραφαν ξεκινώντας με στίχους τραγουδιού του Φρανκ Σινάτρα: «I did it my way… Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδιναν δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Angela και Annita».
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