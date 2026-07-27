Εκπαιδευτική επίσκεψη για τα παιδιά της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Πατρέων στο Ρωμαϊκό Ωδείο και το Κάστρο

Τα παιδιά της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων στα Ροΐτικα επισκέφθηκαν την Πέμπτη το Ρωμαϊκό Ωδείο και το Κάστρο.

Στην εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά, τα δύο αυτά σημαντικά μνημεία της ιστορίας και του πολιτισμού της πόλης.

Πρώτος σταθμός ήταν το Ρωμαϊκό Ωδείο, ένα εντυπωσιακό αρχαίο θέατρο που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή εποχή. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για την ιστορία του, την χρήση του στην αρχαιότητα και την σημασία του σήμερα, ενώ παράλληλα θαύμασαν την αρχιτεκτονική του.

Στη συνέχεια, οι μαθητές επισκέφτηκαν το ιστορικό Κάστρο της Πάτρας, το οποίο δεσπόζει σε λόφο πάνω από την πόλη. Περιηγήθηκαν στους χώρους του Κάστρου, γνώρισαν την ιστορία του μέσα στους αιώνες και απόλαυσαν την υπέροχη θέα προς τον Πατραϊκό κόλπο αφού ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Κάστρου. Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για βιωματική μάθηση, καθώς τα παιδιά συνδύασαν τη γνώση με την εμπειρία με απώτερο στόχο την ενίσχυση της αγάπης για την ιστορία και τον πολιτισμό.