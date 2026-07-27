Νύφη και η Εμμα Ρόμπερτς: Το trend του ντραπέ, «drop waist» νυφικού

Aκόμα μια διάσημη νύφη το φετινό καλοκαίρι! Η 35χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Εμμα Ρόμπερτς παντρεύτηκε στο Αιντάχο, οπότε Vogue και Page Six έσπευσαν να εστιάσουν στη νυφική τουαλέτα της. Φόρεσε μια αέρινη custom δημιουργία Monique Lhuillier από σιφόν, γεμάτη ντραπέ πτυχές και την πολύ επίκαιρη χαμηλή μέση (drop waist).

Η τελετή έγινε στην έπαυλη που μοιράζεται με τον αγαπημένο της – και πλέον σύζυγό της- τον ηθοποιό Κόντι Τζον. Συνοδός της ήταν ο μικρούλης γιος της. Το look της ήταν αιθέριο χωρίς περιττά στολίδια. Πολύ δημοφιλής στην Αμερική, η γλυκιά tv star είχε στο πλευρό της και την super star θεία της Τζούλια Ρόμπερτς.