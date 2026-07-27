Νύφη και η Εμμα Ρόμπερτς: Το trend του ντραπέ, «drop waist» νυφικού

Ανάμεσα στους καλεσμένους και η πασίγνωστη θεία της νύφης Τζούλια Ρόμπερτς
Aκόμα μια διάσημη νύφη το φετινό καλοκαίρι! Η 35χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Εμμα Ρόμπερτς παντρεύτηκε στο Αιντάχο, οπότε Vogue και Page Six έσπευσαν να εστιάσουν στη νυφική τουαλέτα της. Φόρεσε μια αέρινη custom δημιουργία Monique Lhuillier από σιφόν, γεμάτη ντραπέ πτυχές και την πολύ επίκαιρη χαμηλή μέση (drop waist).
Η τελετή έγινε στην έπαυλη που μοιράζεται με τον αγαπημένο της – και πλέον σύζυγό της- τον ηθοποιό Κόντι Τζον. Συνοδός της ήταν ο μικρούλης γιος της. Το look της ήταν αιθέριο χωρίς περιττά στολίδια. Πολύ δημοφιλής στην Αμερική, η γλυκιά tv star είχε στο πλευρό της και την super star θεία της Τζούλια Ρόμπερτς.
Το ευτυχισμένο ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Ιούλιο του 2024.
Η Emma μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με μια ανάρτηση στο Instagram. «Το ανεβάζω εδώ πριν προλάβει η μαμά μου να το πει σε όλους», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.
Sυνδέθηκε για πρώτη φορά ερωτικά με τον Κόντι τον Αύγουστο του 2022, όταν εκείνος δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία τη φιλούσε. Η ηθοποιός είναι γνωστή στο κοινό από την ταινία «We’re the Millers» και την έχουμε δει σε διάφορα lifestyle και fashion εξώφυλλα.
Θυμίζουμε πως αυτή τη θερινή σαιζόν φόρεσαν νυφικά οι Ντούα Λίπα και Εύα Ερτζιγκόβα που επίσης εντυπωσίασαν.
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