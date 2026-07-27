Καλάβρυτα: Τιμητική εκδήλωση για τον ζωγράφο Κώστα Κουτσουρή την 1η Αυγούστου

Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή, την καλλιτεχνική πορεία και την αντιστασιακή δράση του ζωγράφου Κώστα Κουτσουρή διοργανώνουν ο Όμιλος «ΦΙΛΟΙ των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (ΦΙΛΟΙ.ΚΑ.), σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαβρύτων, το Σάββατο 1 Αυγούστου, στις 8:00 το βράδυ, στην Πλατεία Χελμού στα Καλάβρυτα.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Κώστας Κουτσουρής: Ο καλλιτέχνης, ο αντιστασιακός, ο άνθρωπος», φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημαντική προσφορά του Κουτσουρή τόσο στον χώρο της τέχνης όσο και στην πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορική μνήμη.

Τον συντονισμό της βραδιάς θα έχει η Ευγενία Ίσκου, αρχαιολόγος και ιστορικός της Τέχνης.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Η Δήμητρα Νικολιά, διευθύντρια του Μεταβυζαντινού Μουσείου Ζακύνθου, με θέμα «Η συμβολή του Κώστα Κουτσουρή στη διάσωση των αρχαιοτήτων της Ζακύνθου».

Ο Δημήτρης Παυλόπουλος, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ομιλία με τίτλο «Ο Καλαβρυτινός ζωγράφος και συντηρητής Κώστας Κουτσουρής».

Ο ιστορικός ερευνητής Φίλιππος Σαρδελιάνος, ο οποίος θα αναφερθεί στην προσωπικότητα και την αντιστασιακή δράση του τιμώμενου, με θέμα «Κώστας Κουτσουρής. Ο άνθρωπος, ο αντιστασιακός».

Ο ερασιτέχνης ζωγράφος Μιχάλης Γλαράκης, μαθητής του Κώστα Κουτσουρή, που θα μιλήσει με θέμα «Κώστας Κουτσουρής. Ο δάσκαλός μου».

Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άφησε έντονο αποτύπωμα στην ελληνική ζωγραφική, τη συντήρηση έργων τέχνης και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα διακρίθηκε για τη δράση και την προσφορά του σε κρίσιμες στιγμές της νεότερης ιστορίας.























