Παντρεύτηκε η Έμμα Ρόμπερτς: Ο γιος της την παρέδωσε στον γαμπρό

Τον εκλεκτό της καρδιάς της παντρεύτηκε η Έμμα Ρόμπερτς.

Η ηθοποιός, σύμφωνα με το Page Six, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Κόντι Τζον, σε μια ρομαντική τελετή στο Σαν Βάλεϊ του Άινταχο, το Σάββατο 25 Ιουλίου, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης,

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο και όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το παρών έδωσε και η θεία της νύφης, Τζούλια Ρόμπερτς.