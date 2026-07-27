Παντρεύτηκε η Έμμα Ρόμπερτς: Ο γιος της την παρέδωσε στον γαμπρό

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Σαν Βάλεϊ του Άινταχο το Σάββατο 25 Ιουλίου
Τον εκλεκτό της καρδιάς της παντρεύτηκε η Έμμα Ρόμπερτς.
Η ηθοποιός, σύμφωνα με το Page Six, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Κόντι Τζον, σε μια ρομαντική τελετή στο Σαν Βάλεϊ του Άινταχο, το Σάββατο 25 Ιουλίου, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης,
Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο και όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το παρών έδωσε και η θεία της νύφης, Τζούλια Ρόμπερτς.
Η Έμμα Ρόμπερτς επέλεξε ένα ιδιαίτερο νυφικό με σούρες και τον έναν ώμο της έξω, ενώ ως αξεσουάρ είχε επιλέξει μία κορδέλα στα μαλλιά και ένα μακρύ πέπλο.
Όπως αναφέρεται, στον 36χρονο πρωταγωνιστή της σειράς «The Rookie» την παρέδωσε ο γιος της -τον οποίο απέκτησε από προηγούμενη σχέση της με τον ηθοποιό Γκάρετ Χέντλαντ- κρατώντας τη από το χέρι καθ' όλη τη διάρκεια.
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