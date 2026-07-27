Μαρία Ολυμπία: Βίντεο από το λαμπερό πάρτι γενεθλίων της

Ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ είναι γονείς πέντε παιδιών, στα οποία έχουν μεγάλη αδυναμία και λατρεύουν να περνούν χρόνο μαζί τους.

Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, το Σάββατο (25.07.2026) η πρωτότοκη κόρη τους, Μαρία Ολυμπία έκλεισε τα 30 της χρόνια και το ζευγάρι φρόντισε να το γιορτάσει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

Αρχικά, η οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ απόλαυσε μερικές στιγμές ευτυχίας σε ένα σκάφος, όπου γιόρτασαν τα γενέθλια της όμορφης Μαρίας Ολυμπίας και μάλιστα ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram.

Το πρωί της Δευτέρας (27.07.2026) Μαρί Σαντάλ ανέβασε στα social media ένα βίντεο από το λαμπερό πάρτι που διοργάνωσαν σε ένα εστιατόριο για να γιορτάσουν ξανά τα 30ά γενέθλια της μονάκριβης κόρης τους. Όπως φαίνεται στα πλάνα, όλη η οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες ήταν εκεί και η Μαρία Ολυμπία έσβησε μία τεράστια και άκρως εντυπωσιακή τούρτα.

«Χρόνια πολλά ομορφιά μου, σε αγαπάμε πολύ», έγραψε η Μαρί Σαντάλ ως λεζάντα στην ανάρτησή της και μοιράστηκε ένα βίντεο από το γενέθλιο πάρτι της Μαρίας Ολυμπίας.