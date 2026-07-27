Απολογείται σήμερα o 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Γεωργίου

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11:00 ο 28χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, στο δικηγορικό του γραφείο επί της Γ' Σεπτεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος είχε κάνει προθεσμία και απολογείται αυτή την ώρα ενώπιον του ανακριτή.

Σε βάρος του 28χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Μετά το έγκλημα ο συλληφθείς έφυγε από το γραφείο του δικηγόρου και προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του. Ωστόσο δεν κατάφερε να ξεφύγει από τις Αρχές.

Τι πρόδωσε τον 28χρονο

Τα αποτυπώματα, οι εικόνες από τις κάμερες της περιοχής και ο τραυματισμός που έφερε στο χέρι ήταν αυτά που τον πρόδωσαν. Και αυτό γιατί ο 28χρονος Αιγύπτιος ξυλοκόπησε τόσο ανηλεώς το θύμα που από τα χτυπήματα έσπασε το χέρι του.

Μετά το έγκλημα, πήγε σε ένα νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και, όταν τον ρώτησαν οι γιατροί τι έπαθε, ανέφερε πως έκανε σκέιτμπορντ και έπεσε. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε.

Σε βίντεο φαίνεται ο νεαρός, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και βερμούδα, να βγαίνει με γρήγορο βήμα από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου και κρατά στο χέρι του το λαπτοπ, που όπως διαπιστώθηκε, είχε πάρει από το γραφείο του θύματός του.

Υπό το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, όπου αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του για τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία.