Ναυτική Διοίκηση Ιονίου: Ερωτήματα προς το ΥΠΕΘΑ για την επιστροφή στην Πάτρα

Την ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία της Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου και τη μεταφορά της στον Άραξο επισημαίνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου, εκφράζοντας την ανησυχία του για την παρατεταμένη αβεβαιότητα που, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

Στην επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας υποστηρίζεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ολοκληρωμένη ενημέρωση για το αν η μετακίνηση της υπηρεσίας αποτελεί προσωρινό ή μόνιμο μέτρο, ούτε έχει γνωστοποιηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή της στην Πάτρα.

Επισημαίνουν επιπτώσεις για τους εργαζόμενους

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι η καθημερινή μετακίνηση προς το Ναυτικό Οχυρό Αράξου αυξάνει σημαντικά τον χρόνο και την απόσταση μετακίνησης του προσωπικού, γεγονός που -όπως υποστηρίζει- δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα για εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις ή προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, διατυπώνονται προβληματισμοί σχετικά με την επάρκεια των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Οχυρού Αράξου για τη στέγαση του συνόλου των υπηρεσιών και του προσωπικού, με αναφορές σε περιορισμένους χώρους και δυσχέρειες λειτουργίας.

Δεκαπέντε ερωτήματα προς το ΥΠΕΘΑ

Με την επιστολή ζητείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να απαντήσει εγγράφως σε σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων:

ποιο είναι το διοικητικό καθεστώς της Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου,

εάν υπάρχει επίσημη απόφαση για τη μεταστέγαση στον Άραξο,

ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής του προσωπικού στην Πάτρα,

ποια είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου στατικής επάρκειας του κτιρίου της οδού Όθωνος–Αμαλίας,

αν έχει εκπονηθεί μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου και πότε προβλέπεται η υλοποίησή της,

εάν εξετάζεται η επαναλειτουργία υπηρεσιών του Πολεμικού Ναυτικού στο συγκεκριμένο ακίνητο μετά την αποκατάστασή του,

καθώς και αν υπάρχει σχεδιασμός αξιοποίησης ή παραχώρησης του ακινήτου σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Ο Σύλλογος ζητά επίσης να διευκρινιστεί εάν εξετάστηκε η δυνατότητα προσωρινής στέγασης της υπηρεσίας σε άλλο δημόσιο ή στρατιωτικό κτίριο εντός της Πάτρας μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Αίτημα για επιστροφή στην Πάτρα

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι το κτίριο της οδού Όθωνος–Αμαλίας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου και των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον του θα πρέπει να ληφθεί με διαφάνεια και ενημέρωση των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας.

Ο Σύλλογος καλεί την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει και ζητά την επιστροφή της Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου και του προσωπικού της στην Πάτρα, σε κατάλληλες και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Μέχρι τότε, προτείνει την εξεύρεση προσωρινού χώρου στέγασης εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης.





